'अपने वादे पर कायम रहें', सरकार ने नेटफ्लिक्स से कहा, भारत में लाने जा रहे थे पाकिस्तानी शो 'जो बचे हैं संग समेट लो'
अगर आप पाकिस्तानी शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' का इंतजार कर रहे हैं तो बता दें, भारत में इस शो के रिलीज को लेकर सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने नेटफ्लिक्स को साल 2025 में रिलीज की गई एडवाइजरी याद दिलाई है।
पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सीरीज के ऐलान के बाद से ही भारत में इसकी रिलीज को लेकर विवाद मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये सीरीज भारत में बैन होनी चाहिए। इस बवाल के बीच अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से कहा है कि वो भारतीय दर्शकों के लिए पाकिस्तानी कंटेंट को ब्लॉक करने से जुड़े मई 2025 के नोटिस का पालन करें।
8 मई को जारी किया गया था नोटिस
जिस नोटिस की बात हो रही है वो 8 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी किया गया था। इस नोटिस में भारत में किसी भी तरह के पाकिस्तानी कंटेंट को दिखाने पर रोक लगाई गई थी। इसके तहत इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी सेलेब्स के अकाउंट भी ब्लॉक किए गए थे। इस नोटिस के जवाब में जून 2025 में नेटफ्लिक्स ने मंत्रालय को सूचित किया कि उसने भारत में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पाकिस्तान की कोई भी फिल्म या सीरीज उपलब्ध नहीं कराई है।
अब जब मंत्रालय को पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। इसे देखते हुए, मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से कहा है कि वो जून में किए गए अपने वादे पर कायम रहें और उस समय बताई गई स्थिति को बनाए रखें।
क्या है सीरीज?
'जो बचे हैं संग समेट लो' एक रोमांटिक सीरीज है जो 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। सीरीज में फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, अहद रजा मीर, हमजा अली अब्बासी और इकरा अजीज जैसे कलाकार नजर आएंगे।
क्या है 'जो बचे हैं संग समेट लो' का प्लॉट?
सीरीज के प्लॉट की बात करें तो इसमें तीन पीढ़ियों के बीच फैली छह प्रेम कहानियां दिखाई गई हैं। इसका निर्देशन और निर्माण मोमिना दुरैद ने किया है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) सहित कई संगठनों ने भारत में इसकी रिलीज रोकने और पाकिस्तानी कंटेंट पर प्रतिबंध की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। सीरीज दुनिया भर के 191 देशों में उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, नेटफ्लिक्स को केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी याद दिलाई है तो मुमकिन है कि भारत में आप इस सीरीज को नहीं देख पाएंगे।
क्या है ऑपरेशन सिंदूर?
ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 और 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में मौजूद आतंकवादी ठिकानों के विरुद्ध किया गया एक सैन्य अभियान था। दरअसल, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसे हमले के जवाब में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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