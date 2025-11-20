आमिर खान के इस सीन ने एहसास करवाया फिल्मों में धोखा देते हैं, फातिमा सना शेख बोलीं- भ्रम टूट गया

संक्षेप: फातिमा सना शेख जो आमिर खान की फिल्म इश्क में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म से उनका एक बहुत बड़ा भ्रम टूट गया था।

फातिमा सना शेख ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत आमिर खान की फिल्म दंगल से की थी। फिल्म सुपरहिट थी, लेकिन इससे पहले बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काम करना शुरू किया था। वह आमिर खान, अजय देवगन, काजोल और जूही चावला की फिल्म इश्क में भी थीं जिसमें वह चाइल्ड आर्टिस्ट थीं। अब फातिमा ने बताया कि उस फिल्म के बाद उन्हें पता चल गया कि फिल्म से कैसे सबको चीट करते हैं।

समझ गई थी ये चीट करते हैं फातिमा ने पूछा गया कि क्या उनकी इश्क फिल्म से कोई स्पेशल यादें है तो जूम से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘एक याद मुझे अच्छे से याद है कि कैसे फिल्म रियल नहीं होती है। जब वहां शूटिंग हो रही थी जिसमें आमिर पाइप पर लटके होते हैं। पहली बात तो वहां स्टंटमैन होता है। इसके बाद हाइट को चीट करने के लिए कैमरे को लो एंगल से दिखाया वो भी टेरेस के इंसाइड एज से। तो बतौर चाइल्ड मुझे एहसास हुआ कि ओह ऐसे ये लोग चीट करते हैं। मैं समझ गई थी। ये मेरे लिए बड़ा खुलासा था। मेरा भ्रम टूट गया।’

चाची 420 में भी किया काम बता दें कि वो छत वाले सीन में काजोल के साथ जो छोटी बच्ची होती है वही फातिमा थीं। इसके अलावा वह चाची 420 में भी नजर आई थीं।