दंगल के दौरान फातिमा सना शेख को पड़ते थे दौरे, बोलीं- आमिर खान और सान्या मल्होत्रा ने...
फातिमा सना शेख का कहना है कि दंगल की शूटिंग के दौरान उन्हें दौरे पड़ते थे। उन्होंने यह भी बताया कि आमिर और सान्या ने उस वक्त कैसे मदद की थी।
फातिमा सना शेख को दंगल फिल्म से बड़ा ब्रेक मिला था। इस फिल्म में फातिमा के साथ आमिर खान और सान्या मल्होत्रा साथ में थे। अब फातिमा ने बताया कि कैसे उन्हें इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दौरे पड़े थे और कैसे उस वक्त आमिर और सान्या ने उनकी मदद की थी।
फातिमा ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में कहा, मैं ट्रेनिंग कर रही थी और उससे पहले एक-दो बार आया था बचपन में।
बचपन का एक्सपीरियंस किया शेयर
फातिमा ने कहा, ‘मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मुझे बहुत डर लगा, मैं बेहोश हो गई और आखिरकार मुझे अस्पताल ले जाया गया। एक बार वहीं डांस क्लास में हुआ था जब मैं डांस कर रही थी और पास आउट हो गई। मुझे दौरे पड़ रहे थे। एक लड़की ने मेरे मुंह में हाथ रखा और मैंने उसका हाथ काट दिया क्योंकि बोलते हैं न चम्मच डालो, ये डालो तो बेचारी ने अपना बाथ डाल दिया। बिचारी के हाथ में खून आ गया था और भगवान ही जाने कि उसके क्या ही हुआ। वो मुझे अस्पताल लेकर गए और मैं अस्पताल में उठी। मुझे नहीं पता था मैं कहां हूं और रोने लगी। इसके बाद डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने मेरे पैरेंट्स से कहा कि अरे कुछ ड्रग यूज हुआ होगा।’
टेस्ट करवाना पड़ा था
फातिमा ने आगे बताया कि उन्हें कई टेस्ट करवाने पड़े ये प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिया है। लेकिन वो काफी ट्रॉमैटिक एक्सपीरियंस था क्योंकि उस वक्त वह 15 साल की थीं।
फातिमा ने आगे कहा, वे लोग मुझे डॉक्टर के पास गए। एमआरआई हुआ, ईईजी हुआ। वे मुझे बॉम्बे के न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर गए और उन्होंने मुझे दवाई दी। दवाइयां मेरे लिए बहुत ज्यादा था क्योंकि ऐसा लगता था मैं किसी के इन्फ्लुएंस में हूं। मैं काफी डिप्रेसिव और गुस्से में रहती थी। मैंने फिर दवाई लेना बंद कर दिया। मैं किसी को बिना बताई दवाई छोड़ दी। जैसे ही दवाई छोड़ी फिर मुझे दौरे आने लगे। इसके बाद मैं इतना घबरा गई थी कि जब भी मुझे ऑरा लगता मैं खुद को बाथरूम में बंद करके बैठ जाती। मेरे मन में यही होता कि आएगा दौरा और चला जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा।
दंगल का बताया एक्सपीरियंस
दंगल के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए फातिमा ने कहा, 'वो टाइम पर ना मुझे ऑरस आते थे पर मुझे नहीं रता था कि ये क्या है। ऐसा लगता है कि एक लाइट है जो धीरे-धीरे राइट साइड बढ़ती जाती है और ऐसा लगता है वो पूरा आपको कवर कर देगी। तो ऐसा डर था कि कब ये मुझे लेकर जाएगा। कभी वो होता कभी नहीं होता। दंगल के दौरान कई बार ऐसा हुआ जहां मुझे आया ऑरा। मुझे लगा कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बढ़ता गया और मैंने कहा कि मुझे दौरे पड़ने वाले हैं। किसी को पता नहीं क्या है। मुझे नहीं पता क्या है। अच्छी बात यह है कि वहां पर आमिर खान और सान्या मल्होत्रा थे। कृपा शंकर बिश्नोई की जो हमें ट्रेन कर रहे थे वो थे। उन्होंने फटाफट गूगल किया, उनको जवाब मिले, उन लोगों ने साइज पर रखा, जो भी हुआ। उन्होंने सब चीजें फिर हैंडल की।'
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
