Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडfastest 300 crore films chhaava, dhurandhar or war 2 read
जानिए किस फिल्म ने सबसे कम दिनों में कमा डाले 300 करोड़, छावा, धुरंधर समेत लिस्ट में हैं ये नाम

संक्षेप:

इस साल रिलीज हुई कई फिल्में 300 करोड़ का आंकड़ा छूने में कामयाब हुई हैं। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसने सभी को पीछे छोड़ते हुए सबसे कम दिनों में 300 करोड़ कमा लिए। इस फिल्म ने कई बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।

Dec 14, 2025 10:25 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए साल 2025 बेहद खास रहा। इस साल कई फिल्मों ने ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कोशिश की। इसमें कई फिल्में औंधे मुंह जा गिरी। वहीं कुछेक ऐसी फिल्में रही जिसने ना सिर्फ ऑडियंस को इम्प्रेस किया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड टूटने में 300 करोड़ का आंकड़ा भी छू पाना है। इस साल 300 करोड़ का आंकड़ा कुछ चुनिंदा फिल्में ही छू पाई। लेकिन क्या आओ जानते हैं इन फिल्मों को ये आंकड़ा छूने में कितने दिनों का समय लगा? आइए हम आपको बताते हैं।

वॉर 2

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने सभी भाषाओँ में 52 करोड़ की कमाई के साथ शानदार ओपनिंग की थी। इसी कलेक्शन के साथ ने पहले हफ्ते में 204 करोड़ जोड़ लिए थे। लेकिन फिर फिल्म की कमाई लगातार गिरी और दूसरे हफ्ते तक 27 करोड़, तीसरे हफ्ते में सिर्फ 5 करोड़ ही जोड़ पाई। हालांकि, इसी कमाई के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 300 करोड़ पहुंच गया। ये आंकड़ा छूने में फिल्म को 20 दिन का लंबा समय लगा।

वॉर 2

सैयारा

इस साल अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा का क्रेज रहा है। फिल्म ने आज की युवा पीढ़ी को प्रभावित किया जिसका असर फिल्म की अच्छी कमाई पर दिखा। नए एक्टर्स होने के बादभी फिल्म ने 21 करोड़ के साथ ओपनिंग की। पहले हफ्ते में 172 करोड़ से ज्यादा की कमाई, दूसरे हफ्ते में 107 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 28 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म को 17 दिन का समय लगा था 300 करोड़ का आंकड़ा छूने में।

सैयारा ओटीटी रिलीज

छावा

इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा नेरिलीज के साथ ही अपनी पकड़ बना ली थी। फिल्म लगातार शानदार कमाई कर रही थी और सिर्फ 10 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था। फिल्म ने 31 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग की थी और पहले हफ्ते में ही 219 करोड़ कमा लिए थे। दूसरे हफ्ते में 180 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। फिल्म ने कुल 600 करोड़ का बिजनेस किया।

छावा मूवी में विकी कौशल

धुरंधर

अब बात करते हैं सबसे कम दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली फिल्म धुरंधर की। 5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 28 करोड़ के साथ शुरुआत की थी।

धुरंधर

लेकिन फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पोंस के बाद पहले हफ्ते में ही 207 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया था। और अब सिर्फ 9 दिनों में फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। 10 वें दिन यानी आज फिल्म की कुल कमाई 350 करोड़ पार पहुंच चुकी है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
Usha Shrivas

