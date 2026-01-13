ओ रोमियो में गाली देने पर फरीदा जलाल बोलीं- मैंने कहा मां-बहन तो नहीं...

संक्षेप: फरीदा जलाल की झलक जब ओ रोमियो के टीजर में दिखी तो सबको झटका लगा क्योंकि हमेशा सिंपल और सीधे किरदार निभाने वालीं फरीदा ने इसके टीजर में गाली दी है।

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का टीजर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था और इस टीजर में शाहिद को छोड़ जिन्होंने अपना ध्यान सबकी ओर खींचा वो थीं फरीदा जलाल। टीजर में फरीदा गाली देते हुए दिखती हैं जिससे सब हैरान हुए। अब फरीदा से जब इस बारे में पूछा तो जानें उन्होंने क्या कहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विशाल के साथ काम करने का था सपना जूम से बात करते हुए फरीदा ने बताया कि विशाल उनके फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक थे और ओ रोमियो के साथ उनकी ये विश पूरी हो गई। उन्होंने बताया कि जब विशान उनसे मिलने उनके घर आए तो उन्होंने विशाल से कहा कि उनकी एक और विश पूरी हो गई है उनके साथ काम करके। इसके बाद विशाल ने उनसे कहा कि आप गाली देंगी ना?

फरीदा ने विशाल से क्या कहा वह बोलीं, ‘आप सोचें...मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूं। मैं इसमें खुश थी कि वह आए हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं। नहीं रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे तो मैं बोलने वाली नहीं थी। जिस इंसान के साथ मैं सालों से काम करने वाली थी, वो मेरे साथ बैठा है। मैंने बस इतना कहा कि नंगी-नंगी, गंदी-गंदी गालियां मैं नहीं दूंगी। छोटी वाली, मामूली सी हो तो दे सकती हूं। मां-बहन तो नहीं बोलूंगी। वह हंसे और मेरी बात समझ गए।’

लोगों के रिएक्शन पर जानें क्या कहा उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने फिल्म में सिर्फ एक बार वो डायलॉग कहा और उसको लेकर कितनी चर्चा हो रही है। इंटरनेट पर कमेंट्स देखे, लोग बोल रहे हैं फरीदा जलाल ने ये बोला, हमारी प्यारी दादी/ मां ने ये बोला। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है और मैंने भी कभी ऐसी डायलॉग नहीं बोले, लेकिन कोई बात नहीं।’