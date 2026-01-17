Hindustan Hindi News
एक्ट्रेस के लिए 8 घंटे की शिफ्ट पर फरीदा जलाल का दो टूक जवाब, कहा- 'हमने खूब काम किया'

जल्द ही फरीदा शाहिद कपूर संग फिल्म 'ओ रोमियो' में नजर आने वाली हैं। फरीदा उस वक्त सुर्खियों में आईं जब फिल्म के टीजर में उन्हें गाली देते हुए देखा गया। फरीदा को पहली बार इस रूप में देख फैंस काफी हैरान रह गए।

Jan 17, 2026 05:12 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड दिग्गज अदाकारा फरीदा जलाल ने इस इंडस्ट्री को बदलते देखा है। फरीदा ने स्टार्स की एक दो नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को अपने सामने बनते और बिगड़ते देखा है। अपने करियर में फरीदा कई शानदार फिल्मों का हिस्सा रही हैं। फरीदा अपने काम से आज की नई पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहती हैं। जल्द ही फरीदा शाहिद कपूर संग फिल्म 'ओ रोमियो' में नजर आने वाली हैं। फरीदा उस वक्त सुर्खियों में आईं जब फिल्म के टीजर में उन्हें गाली देते हुए देखा गया। फरीदा को पहली बार इस रूप में देख फैंस काफी हैरान रह गए। खैर इन सबके बीच फरीदा अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आई हैं। इस इंटरव्यू में वेटरन एक्ट्रेस ने चल रही 8-घंटे की शिफ्ट की बहस पर अपनी राय दी।

8-घंटे की शिफ्ट की बहस पर बोलीं फरीदा जलाल

फरीदा जलाल ने जूम को अपना इंटरव्यू दिया है। फरीदा ने इंटरव्यू में बताया, 'हम बहुत ज्यादा घंटों तक काम करते थे। उस समय, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हे भगवान, वे आउटडोर (शूट) बिना वैनिटी वैन के। जरा सोचिए। एक महिला होने के नाते और वह भी मेरे जैसी महिला (हंसते हुए)। मैं अपनी मां से चिपकी रहती थी और हमने सारी मुश्किलें एक साथ झेलीं। अब हमें बहुत ज्यादा लाड़-प्यार मिल रहा है। यह आसान है। उन दिनों एक्टिंग बहुत मुश्किल हुआ करती थी। इस प्रोफेशन में आने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था, लेकिन मुझे यह काम पसंद था, और मैं यह प्रोफेशन अपनाना चाहती थी, इसलिए मैं यहां हूं।'

गंदी-गंदी गालियां मैं नहीं दूंगी

फरीदा ने कहा, 'क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वह वहां था और मैं उसके साथ काम करने जा रही थी। मैंने बस इतना कहा कि नंगी नंगी, गंदी गंदी गालियां मैं नहीं दूंगी। छोटी वाली, मामूली-सी हो तोह दे सकती हूं। मेरे हिसाब से ज्यादा नंगी, गंदी नहीं थी। वह हंसने लगा और समझ गया कि मैं कहां से आया हूं।'

विशाल भारद्वाज मेरे पसंदीदा निर्देशकों की सूची में थे

फरीदा जलाल ने आगे ओ रोमियो के टीजर को मिली प्रतिक्रिया पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'विशाल भारद्वाज मेरे पसंदीदा निर्देशकों की सूची में थे। मैंने संजय लीला भंसाली के बाद एक और बॉक्स पर टिक कर दिया। जब वह घर आए और बैठे, तो मैंने उनसे कहा, 'मैंने अपनी इच्छा सूची से एक और निर्देशक को चुना, क्योंकि मैं आपके साथ काम करना चाहती थी।' उन्होंने कहा, 'फरीदा जी, सबसे पहले एक बात पूछनी थी', मैंने कहां, हां पूछिए?' उन्होंने पूछा, 'आप गाली देंगी ना?' ओ' रोमियो वैलेंटाइन्स डे 2026 को रिलीज होगी। इस फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और दिशा पटानी भी हैं।

