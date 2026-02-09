फरहान अख्तर की कंपनी ने रणवीर सिंह से मांगा 40 करोड़ का कंपनसेशन, डॉन 3 छोड़ने के बाद शुरू हुआ विवाद

फरहान अख्तर की कंपनी ने रणवीर सिंह से मांगा 40 करोड़ का कंपनसेशन, डॉन 3 छोड़ने के बाद शुरू हुआ विवाद
फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म डॉन 3 से रणवीर सिंह के बाहर होने की खबर सामने आई थी। अब ताजा रिपोर्ट की मानें तो प्रोडक्शन हाउस ने रणवीर से 40 करोड़ का कंपनसेशन मांगा है। दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है।
रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर के लिए खबरों में बने हुए हैं। हाल में ये खबर सामने आई थी कि एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने स्क्रिप्ट में बदलाव की मांग के बाद ये फिल्म छोड़ दी थी। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस ने रणवीर से 40 करोड़ के कंपनसेशन की मांग की है। डॉन 3 को लेकर प्रोडक्शन हाउस का खर्चा हुआ, समय की बर्बादी हुई जिस वजह से ये कंपनसेशन मांगा गया है।
रणवीर को देने होंगे 40 करोड़?
वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर से 40 करोड़ के नुकसान की मांग की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोडक्शन हाउस ने अपनी कंपनी में काम कर रहे कई लोगों को नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। इसके पीछे का कारण रणवीर सिंह की वजह से प्रोडक्शन हाउस को हुए आर्थिक नुकसान को बताया गया है। वहीं रणवीर के मुताबिक इस नुकसान की भरपाई करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पिछले शुक्रवार को प्रोडक्शन और रणवीर के बीच दो घंटे तक बातचीत होने की जानकारी सामने आई है। इस बातचीत में दोनों पक्षों के बीच कोई सुलह नहीं हुई। अब इस मामले में प्रोड्यूसर गिल्ट ऑफ इंडिया के शामिल होने की खबर है।
रणवीर नहीं थे स्क्रिप्ट से खुश
पोर्टल ने अपने सूत्र के हवाले से ये भी कहा है कि रणवीर डॉन 3 की स्क्रिप्ट को लेकर खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार स्क्रिप्ट में बदलाव करने की बात कही थी। वहीं प्रोडक्शन का कहना है कि रणवीर की मंजूरी के बाद ही प्री-प्रोडक्शन काम शुरू हुआ था। फिलहाल दोनों पक्षों में विवाद जारी है।
धुरंधर 2 का इंतजार
बता दें, रणवीर सिंह अपनी फिल्म धुरंधर से तारीफें बटोर रहे हैं। पहले पार्ट में एक्टर की परफॉरमेंस को जबरदस्त प्यार मिला। अब दूसरे पार्ट का इंतजार हो रहा है। धुरंधर द रिवेंज में रणवीर के किरदार जसकीरत सिंह रंगी की जर्नी को दिखाया जाएगा। फिल्म 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है।
