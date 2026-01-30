Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFarhan Akhtar unfollows ranveer singh amid don 3 shelving rift
डॉन 3 बनी अनबन की वजह? फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को किया अनफॉलो

डॉन 3 बनी अनबन की वजह? फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को किया अनफॉलो

संक्षेप:

Farhan Unfollows Ranveer Singh: रणवीर सिंह की डॉन 3 को होल्ड पर रखे जाने की खबर के बीच फरहान अख्तर ने एक्टर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। वहीं, रणवीर सिंह अब भी इंस्टा पर फरहान अख्तर को फॉलो कर रहे हैं। 

Jan 30, 2026 02:58 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डॉन 3 को लेकर फैंस काफी उत्साहित थे। हालांकि, खबर आई कि रणवीर सिंह फिल्म से बाहर हो गए हैं और फरहान अख्तर ने फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। फरहान अख्तर जल्दबाजी में डॉन 3 की कास्टिंग नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी ही थी कि अब फरहान और रणवीर एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। खबर है कि फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच अनबन की चर्चा

साल 2023 में खबर आई थी कि रणवीर सिंह डॉन के किरदार में नजर आएंगे। फैंस रणवीर सिंह को डॉन के रोल में देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। हालांकि, धुरंधर की शानदार सफलता के बाद खबर है कि रणवीर सिंह डॉन 3 से बाहर हो गए हैं। अब जब फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। फैंस के बीच दोनों को लेकर अनबन की चर्चा होने लगी है।

रणवीर को किया अनफॉलो

फरहान ने रणवीर सिंह को किया अनफॉलो

फरहान ने रणवीर को भले ही अनफॉलो कर दिया है, लेकिन रणवीर सिंह अब भी (खबर लिखे जाने तक) फरहान अख्तर को फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच भी मेकर्स ने अभी तक डॉन 3 से रणवीर सिंह की एग्जिट की बात पर आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

रणवीर अब भी कर रहे फरहान को फॉलो

जी ले जरा की जल्द शुरू हो सकती है शूटिंग

डॉन 3 को होल्ड पर रखने के बाद खबर है कि फरहान अख्तर अपनी अपकमिंग फिल्म जी ले जरा पर काम करेंगे। उन्होंने इस फिल्म का ऐलान काफी पहले किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जी ले जरा की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है और अगर सब ठीक रहता है तो फिल्म की शूटिंग भी जल्द शुरू हो सकती है।

ये भी पढ़ें:डॉन 3 को होल्ड में रखकर अब जी ले जरा पर काम करेंगे फरहान अख्तर
Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Farhan Akhtar ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।