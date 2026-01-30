डॉन 3 बनी अनबन की वजह? फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को किया अनफॉलो

संक्षेप: Farhan Unfollows Ranveer Singh: रणवीर सिंह की डॉन 3 को होल्ड पर रखे जाने की खबर के बीच फरहान अख्तर ने एक्टर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। वहीं, रणवीर सिंह अब भी इंस्टा पर फरहान अख्तर को फॉलो कर रहे हैं।

डॉन 3 को लेकर फैंस काफी उत्साहित थे। हालांकि, खबर आई कि रणवीर सिंह फिल्म से बाहर हो गए हैं और फरहान अख्तर ने फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। फरहान अख्तर जल्दबाजी में डॉन 3 की कास्टिंग नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी ही थी कि अब फरहान और रणवीर एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। खबर है कि फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया।

फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच अनबन की चर्चा साल 2023 में खबर आई थी कि रणवीर सिंह डॉन के किरदार में नजर आएंगे। फैंस रणवीर सिंह को डॉन के रोल में देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। हालांकि, धुरंधर की शानदार सफलता के बाद खबर है कि रणवीर सिंह डॉन 3 से बाहर हो गए हैं। अब जब फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। फैंस के बीच दोनों को लेकर अनबन की चर्चा होने लगी है।

फरहान ने रणवीर सिंह को किया अनफॉलो फरहान ने रणवीर को भले ही अनफॉलो कर दिया है, लेकिन रणवीर सिंह अब भी (खबर लिखे जाने तक) फरहान अख्तर को फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच भी मेकर्स ने अभी तक डॉन 3 से रणवीर सिंह की एग्जिट की बात पर आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।