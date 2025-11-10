जावेद अख्तर के सामने आज भी हिंदुस्तानी बोलने में कतराते हैं फरहान, बोले- वो एक ऐसे इंसान हैं…

संक्षेप: फरहान अख्तर बचपन में काफी शरारती रहे हैं। वह ट्यूशन बंक करके क्रिकेट खेलते थे और इस पर जमकर पिटाई भी खाई। उन्होंने यह भी बताया कि अपने पिता जावेद अख्तर से वह आज भी शरमाते हैं और उनके सामने हिंदुस्तानी में बात नहीं कर पाते।

फरहान अख्तर अपनी फिल्म 120 बहादुर प्रमोट कर रहे हैं। मूवी में वह मेजर शैतान सिंह का रोल कर रहे हैं। फरहान फिल्ममेकर, सिंगर और एक्टर हैं। पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट साबित करने के बाद भी वह अपने पिता जावेद अख्तर से अब तक शरमाते हैं। फरहान ने एक शो में बताया कि वह अपने पिता के सामने हिंदुस्तानी बोलने में डरते हैं और अपने आप इंग्लिश बोलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं गलत ना बोल जाएं।

बचपन में शरारती थे फरहान फरहान अख्तर आपकी अदालत में थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वह शरारती बच्चे थे और उनके पिता को शुरुआत में नहीं पता था कि वह अलग-अलग लोगों की नकल कर सकते हैं। फरहान बोलते हैं, 'उनके सामने मैं तब भी शरमाता था, अब भी शरमाता हूं। वह एक ऐसे इंसान हैं जिनके सामने मैं खुलकर हिंदुस्तानी में बात नहीं कर पाता आज भी। क्योंकि मुझे लगता है कि यार शायद मैं कुछ गलत कह दूंगा। उनको नॉलेज है लैंग्वेज का। उनके सामने अपनेआप ही मेरी भाषा अंग्रेजी हो जाती है। सच बता रहा हूं और वो मुझसे बोलते हैं, 'तुम मुझसे हिंदी में क्यों नहीं बात करते? तुम्हारी हिंदी जुबान तो काफी साफ है।''

कहानियां बताते थे फरहान फरहान ने बताया कि वह बचपन में अकेले अपनी दुनिया में खोए रहते थे। उन्हें कहानियां बनाने का शौक था। वह स्कूल बस में बैठते तो अपने दोस्तों से कहते थे कि उनके पास एक विलायती पतंग है। वह बिल्डिंग पर जाकर उसकी डोर पकड़ते हैं और उससे ही स्कूल बस तक आते हैं। फरहान ने बताया कि उनकी बातों में आकर एक बच्चा पतंग लेकर अपने टैरेस पर चढ़ गया था। उसके पेरेंट्स ने पकड़ा। फरहान ने बताया, मेरे पिता को ये सब नहीं पता था। मैं बहुत झूठ बोलता था। पढ़ता बहुत कम था। कॉलेज का बताकर फिल्म देखने चला जाता था। मैं कहता था ट्यूशन जा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था। घरवाले परेशान थे कि नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। एक दिन ट्यूशन से लौटा। दरवाजा खोला तो देखा मेरी मां बैठी हैं। और बिलकुल उनके सिरहाने मेरी ट्यूशन टीचर बैठी हैं।