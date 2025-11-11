जब फरहान अख्तर की वजह से सेट पर गिर गई थीं श्रीदेवी, बोले- लगा था करियर खत्म
संक्षेप: फरहान अख्तर ने एक्टर, डायरेक्टर और सिंगर करियर शुरू करने से पहले बतौर असिस्टेंट भी काम किया है। हालांकि इस दौरान एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे वह काफी घबरा गए थे और आज तक उसे भूल नहीं पाए हैं।
फरहान अख्तर ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि वह राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। अब फरहान ने बताया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब उनसे कुछ ऐसा हो गया था जिससे उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। यह हादसा श्रीदेवी से भी जुड़ा था।
क्या हुआ था फरहान के साथ
फरहान ने बताया कि यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे के दौरान वह बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे सिनेमाटोग्राफर मनमोहन सिंह के साथ। उन्होंने आप की अदालत में कहा, ‘मैं मान जी का 7वां या 8वां असिस्टेंट था। एक डांस सीक्वेंस था जिसे सरोज जी ने कोरियोग्राफ किया था और श्रीदेवी रिहर्स कर रही थीं। मनमोहन सिंह ने नोटिस किया कि जो वुडन फ्लोर है उसमें कुछ दाग लगा है तो साफ करने को कहा। अब क्योंकि मैं वहां पास था तो मैंने वो साफ कर दिया।’
जब श्रीदेवी गिर गई थीं
फरहान ने कहा, ‘इसके बाद जब मैं साफ कर रहा था मान जी के साथ कॉर्डिनेट करते हुए तभी श्रीदेवी वहां आईं और वह गिर गईं। मैं आज भी उस मोमेंट को स्लो मोमेंट में याद करता हूं। जैसे ही वह गिर गईं पूरी यूनिट जम गई और सब चुप थे।’
फरहान ने आगे कहा, ‘मैं फ्लोर की सफाई करने लगा। मैं यही सोच रहा था बस हो गया, मेरा करियर खत्म हो गया। एक टीनेजर जो अभी कदम रख ही रहा है इंडस्ट्री में, उसके लिए ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं भूलने वाला होता है।’
श्रीदेवी ने सब संभाला
फरहान ने फिर श्रीदेवी की तारीफ कर कहा कि एक्ट्रेस ने काफी अच्छे से इसे संभाला। गुस्सा करने की बजाय उन्होंने स्माइल करते हुए कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। मैं श्रीदेवी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।
बता दें कि फरहान अब वॉर ड्रामा फिल्म 120 बहादुर में नजर आने वाले हैं। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी।
