फरहान अख्तर बोले- नसीरुद्दीन शाह का प्रेस में मेरी बुराई करना गलत था; बचपन से जानते हैं, फोन करते
संक्षेप: नसीरुद्दीन ने फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग रिलीज होने के बाद फरहान की एक्टिंग पर कमेंट किया था। साथ ही उनके लुक की तीखी आलोचना की थी। अब फरहान ने इसका जवाब दिया है।
फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा साल 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी मिल्खा सिंह सहित काफी लोगों को पसंद आई और सुपरहिट थी। नसीरुद्दीन शाह ने उस समय फरहान की एक्टिंग की काफी कड़वी आलोचना की थी। अब फरहान इस पर बोले हैं। फरहान का कहना है कि नसीर उन्हें बचपन से जानते हैं और अगर फीडबैक देना था तो पर्सनली दे सकते थे। मीडिया में ऐसे बयान देना ठीक नहीं लगता है।
फरहान को नहीं पसंद आया ढंग
फरहान अख्तर आपकी अदालत में थे। भाग मिल्खा भाग में नसीर की आलोचना पर बोले, 'मैं उन्हें कई साल से जानता हूं। हमने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में काम किया है। वह मुझे तबसे जानते हैं जब मैं बच्चा था। वह अच्छे परफॉर्मर और अच्छे एक्टर हैं लेकिन बस एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई कि अगर आप चाहते थे कि मैं अपने काम में सुधार करूं तो इसे बताने का तरीका होता है।'
फरहान बोले, प्रेस में बोलना ठीक नहीं
फरहान को लगा कि उनकी आलोचना ठीक नहीं लगी। फरहान बोले, 'मैं होता तो उस इंसान को फोन करके घर बुलाता कि मैंने आपकी फिल्म देखी और यहां कमी लगी। अगर तुम एक्टिंग को लेकर पैशनेट हो तो इन चीजों पर काम करना चाहिए। यह बात करने का तरीका होता है लेकिन प्रेस में जाकर ये सब बोलना, मुझे ठीक नहीं लगता। इसके अलावा उन्हें पसंद नहीं आई, यह उनकी राय है, मैं इसे बदल नहीं सकता, उनको पूरा हक है।'
क्या बोले थे नसीर
नसीरुद्दीन शाह ने 2013 में आईएएनएस से बातचीत में कहा था कि उन्हें भाग मिल्खा भाग पूरी तरह से फेक फिल्म लगी। वह बोले थे, 'बेशक फरहान ने बहुत मदद की है लेकिन बाल बड़े कर लेना और मसल्स बनाना एक्टिंग पर मेहनत नहीं है। कम से कम उन्हें मिल्खा सिंह जैसा दिखने की कोशिश करनी चाहिए थी। मिल्खा उनसे बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि यह उनकी जिंदगी थी, उन्हें लगता है कि वह फरहान के जैसे दिखते थे? क्या उनके पास अपनी 1960 के ओलिंपिक्स की तस्वीर नहीं है?'
