डॉन 3 को होल्ड में रख, जी ले जरा पर काम करेंगे फरहान अख्तर, इस वजह से लिया फैसला

संक्षेप: फरहान अख्तर डॉन 3 को लेकर काफी एक्साइटेड थे। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में होने थे, लेकिन फिर एक्टर के फिल्म छोड़ने के बाद फरहान ने अब एक फैसला लिया है।

डॉन 3 के रणवीर सिंह के बाहर होने के बाद, अब खबर आ रही है कि फरहान अख्तर इस फिल्म को होल्ड में रख रहे हैं। वह फिलहाल इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वहीं वह अब दूसरी फिल्म यानी जी ले जरा पर काम करना चाहते हैं जिसमें प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ लीड रोल में थीं।

डॉन 3 को क्यों रख रहे पीछे पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक फरहान को लगता है डॉन की कास्टिंग काफी ध्यान से करनी होगी। वह चाहते हैं कि काफी सोच समझकर फैसला किया जाए कि लीड हीरो कौन होगा और ये काफी लंबा प्रोसेस होगा।

जी ले जरा पर करेंगे काम शुरू हालांकि इस बीच वह जी ले जरा पर काम करने की सोच रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने काफी समय पहले की थी। बीच में तो ऐसा भी कहा जा रहा था कि मूवी शायद बंद हो गई है, जिससे फैंस काफी निराश हुए थे क्योंकि पहली बार 3 लीड एक्ट्रेसेस साथ नजर आने वाली थीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक जी ले जरा की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है और इसकी शूटिंग में देरी तीनों कास्ट की डेट्स को लेकर हो रहा था। हालांकि अगर अब सब सही रहा तो फिल्म की शूटिंग इस साल से शुरू कर दी जाएगी। फरहान ने तीनों एक्ट्रेसेस संग बात भी करनी शुरू कर दी है।

कब हुई थी जी ले जरा की अनाउंसमेंट बता दें कि जी ले जरा की अनाउंसमेंट 2021 में हुई थी तीनों एक्ट्रेसेस के साथ। लेकिन इसके बाद ना कोई अपडेट आया ना शूटिंग हुई।