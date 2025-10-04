Farhan Akhtar Family Driver Rs 12 Lakh Fraud Misused Credit Cards at Fuel Station फरहान अख्तर के कार्ड से ड्राइवर ने किया स्कैम, पेट्रोल भराने के नाम पर यूं लगाया लाखों का चूना, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFarhan Akhtar Family Driver Rs 12 Lakh Fraud Misused Credit Cards at Fuel Station

फरहान अख्तर के कार्ड से ड्राइवर ने किया स्कैम, पेट्रोल भराने के नाम पर यूं लगाया लाखों का चूना

फरहान अख्तर के फैमिली ड्राइवर ने उनका कार्ड इस्तेमाल करके उन्हें लाखों का चूना लगा दिया। जानिए हनी ईरानी की गाड़ी में तेल भरवाने के बहाने कैसे कर दिया लाखों का हेर-फेर।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 10:58 AM
share Share
Follow Us on
फरहान अख्तर के कार्ड से ड्राइवर ने किया स्कैम, पेट्रोल भराने के नाम पर यूं लगाया लाखों का चूना

बॉलीवुड एक्टर-फिल्ममेकर फरहान अख्तर के ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। नरेश सिंह नाम का यह शख्स फरहान अख्तर और उनकी मां हनी ईरानी का ड्राइवर होने के साथ-साथ एक बांद्रा लेक के नजदीक स्थित एक पेट्रोल पंप पर नौकरी भी करता था। करीब 35 वर्षीय नरेश ने हनी ईरानी की गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए फरहान अख्तर का कार्ड पेट्रोल पंप पर स्वाइप किया, और बदले में यहीं पर काम करने वाले एक दूसरे कर्मचारी अरुण सिंह ने अपना कमीशन रखते हुए उसे पैसे दिए।

दोस्त की मिलीभगत से यूं लगाया चूना

दोनों की मिलीभगत से यह काम किया गया और इस तरह फरहान अख्तर और हनी ईरानी को कुल 12 लाख रुपये का चूना लगाया गया। फरहान अख्तर की मां ने 1 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस फर्जीवाड़े के बारे में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक हनी ईरानी की मैनेजर दिया भाटिया जब फ्यूल अकाउंट चेक कर रही थीं तो उन्होंने पाया कि उनकी मारुति गाड़ी जिसकी टैंक क्षमता 35 लीटर है, इसमें 621 लीटर डीजल भरवाया गया है। जब भाटिया ने इस बारे में नरेश से सवाल किया तो उससे मिलने वाले जवाब संतुष्टिजनक नहीं थे।

[Developing Story]

Farhan Akhtar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।