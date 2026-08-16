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फरहान ने IMPPA से की रणवीर की शिकायत, बेटे का पक्ष रखने सामने आए पिता जगजीत सिंह, जल्द होगी मीटिंग

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच डॉन 3 को लेकर विवाद चल रहा है। अब एक्टर के पिता इस मामले में शामिल हुए हैं और बेटे का पक्ष IMPPA के सामने रखेंगे। इसकी पुष्टि खुद IMPPA के अधिकारीयों ने की है।

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फरहान ने IMPPA से की रणवीर की शिकायत, बेटे का पक्ष रखने सामने आए पिता जगजीत सिंह

फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा विवाद भी तक शांत नहीं हुआ है। तीन महने पहले ये विवाद इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन IFTDA के पास पहुंचा था। अब मेकर्स फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी इस मामले को इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पास लेकर गए हैं। उन्होंने रणवीर के खिलाफ फिल्म डॉन 3 से बाहर होने की शिकायत की है। इस मामले में रणवीर के पिता सिंह भवनानी भी शामिल हुए हैं।

रणवीर सिंह के पिता रखेंगे बेटे का पक्ष

IMPPA के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा ने कहा है कि पिछले महीने फरहान और रितेश ने उन्हें रणवीर के खिलाफ शिकायत करते हुए अप्रोच किया था। हमने रणवीर सिंह से उनका जवाब मांगते हुए एक लेटर लिखा था जिसका जवाब उनके वकील ने दिया। रणवीर के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि ये मामला IMPPA के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता इसलिए वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभय सिंह ने ये भी बताया कि तीन दिन पहले रणवीर सिंह के पिता ने IMPPA से संपर्क करते हुए मिलने की इच्छा जताई है।

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फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह पर कसा तंज

रणवीर के पिता करेंगे एसोसिएशन से मुलाकात

बाद में रणवीर के वकील की तरफ से भी ईमेल आया जिसमें मिलने की बात कही गई। वकील ने कहा जो भी समय तय किया जाएगा उस समय वो मीटिंग के लिए तैयार मिलेंगे। हालांकि, इसमें ये पुष्टि नहीं की गई है कि IMPPA के साथ होने वाली मीटिंग में रणवीर के पिता और वकील के साथ खुद एक्टर भी मौजूद होंगे या यही दोनों उनकी तरफ से अपनी बात रखेंगे।

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फरहान ने दिखाए सबूत

फरहान और रितेश ने रणवीर के खिलाफ अपनी शिकायत में कई दस्तावजे भी पेश किए हैं और IMPPA के सामने रखे हैं। पेश किए गए सबूत में वो प्रोमो भी दिखाया गया जिसमें रणवीर को डॉन 3 के रूप में पेश किया गया था। कमेटी के एक सदस्य ने ये भी बताया कि उन्हें रणवीर का फिल्म डॉन 3 छोड़ने का कारण नहीं पता। लेकिन फरहान ने उन्हें एक मैसेज दिखाया था जिसमें रणवीर की तरफ से कहा गया था कि अब उन्हें डॉन 3 में दिलचस्पी नहीं है। अब आने वाले दिनों में रणवीर या उनकी तरफ से पक्ष IMPPA के आगे रखा जाएगा।

Ranveer Singh
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रणवीर और फरहान के बीच इसलिए हुआ विवाद

बता दें, साल 2023 में फरहान अख्तर ने एक प्रोमो शेयर किया था। इस प्रोमो में रणवीर सिंह को डॉन 3 बने दिखाया गया। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद डॉन के रूप में रणवीर को देखना ऑडियंस के लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला था। लेकन इस साला अप्रैल में खबर आई कि रणवीर ने डॉन 3 छोड़ दी है जिससे फरहान अख्तर को करोड़ों का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म प्री-प्रोडक्शन में थी और मोटा पैसा खर्च किया जा चुका था। ऐसे में मेकर्स को नुकसान हुआ। रिपोर्ट में रणवीर का पक्ष बताया गया है कि उन्हें टाला जा रहा था। मेकर्स उन्हें और इस फिल्म को लेकर सीरियस नहीं थे। इस मामले में रणवीर या उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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