अमिताभ बच्चन संग सेट पर 'नौसिखिया' व्यवहार किए जाने पर फरहान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरा इरादा...

संक्षेप: फरहान अख्तर ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म लक्ष्य में काम किया था। इस फिल्म को फरहान ने डायरेक्ट किया था और वहीं अमिताभ बच्चन ने इसमें बतौर एक्टर काम किया था।

अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों पहले कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड के दौरान बताया था कि फरहान अख्तर के साथ फिल्म लक्ष्य में काम करने का उनका एक्सपीरियंस काफी अलग था। उन्होंने यह भी कहा था कि फरहान ने उन्हें नौसिखया महसूस किया था। अब फरहान ने इस पर अपना जवाब दिया है।

फरहान ने आप की अदालत में कहा कि उनका इरादा यह नहीं था कि वह अमिताभ बच्चन को सिखाएं कि एक्टिंग कैसे करनी है। हालांकि उन्होंने माना कि उन्होंने अनजाने में हो सकता है बिग बी को हर्ट किया हो। लेकिन इसके लिए उन्होंने बिग बी से माफी भी मांगी है।

क्या बोले फराह खान फरहान ने कहा, ‘तो वो अमिताभ बच्चन का पहला दिन था सेट पर वह थोड़ा टाइम ले रहे थे। यह बहुत संभव है कि मेरा यह उत्साह उन्हें पसंद न आया हो कि एक यंग डायरेक्टर उनसे कह रहा है कि अगर कोई समस्या है तो बात करते हैं। इससे हो सकता है उन्हें हर्ट हुआ हो। मुझे बाद में महसूस हुआ कि इससे उन्हें बुरा लगा हो और मैंने उनसे माफी भी मांगी इसके लिए।’

फरहान ने आगे यह भी कहा कि मेरा इरादा यह नहीं था बल्कि बस यह था कि हम जो भी कर रहे हैं अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा सकें।"

क्या कहा था बिग बी ने बिग बी ने कहा था कि सेट पर वह अपने डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे और उन्हें कई रीटेक लेने पड़ रहे थे जिससे उनको काफी शर्म आ रही थी। इसके बाद उसी रात फरहान उनके कमरे में आए और उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोई मुश्किल हो रही है। अमिताभ ने फिर जया बच्चन को इस बारे में बताया और कहा कि वह एक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस पर उन्होंने बिग बी को कहा था कि वह खुश नहीं हैं तो फिल्म छोड़ दें। हालांकि जब उन्होंने शूटिंग शुरू की तो फिर वह कम्फर्टेबल होने लगे थे।