‘ये मेरी वाइफ नहीं हैं…’, फरदीन खान ने पपराजी को टोका, बताया क्या है लेडी के साथ उनका रिश्ता
Fardeen Khan Viral Video: फरदीन खान एक लेडी के साथ मुंबई में हुए एक इवेंट में पहुंचे। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। यहां देखिए उनका वायरल वीडियो।
फरदीन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पैपराजी ने गलती से उनके साथ इवेंट में आईं महिला को उनकी पत्नी समझ लिया। ऐसे में एक्टर ने उन्हें तुरंत करेक्ट किया और कहा, ‘ये मेरी पत्नी नहीं हैं। ये मेरी बहन लैला खान हैं। आप लोग हर जगह इन्हें मेरी पत्नी बता देते हैं।’ आइए आपको बताते हैं कि फरदीन खान की पत्नी कौन हैं और उनकी बहन लैला खान क्या करती हैं।
फरदीन खान की पत्नी का नाम
फरदीन खान की शादी हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज की बेटी नताशा माधवानी से हुई थी। दोनों ने साल 2005 में निकाह किया था और फिर बेटी डियानी और बेटे अजारियस के माता-पिता बने थे। हालांकि, शादी के कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए। दोनों का तलाक तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी वे अलग-अलग ही रह रहे हैं।
कहां हैं उनकी पत्नी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नताशा अपने बच्चों के साथ लंदन में रहती हैं, जबकि फरदीन मुंबई में रहते हैं। हालांकि वे दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं।
फरदीन खान की बहन लैला कौन हैं?
लैला खान उनकी बहन हैं और दिवंगत एक्टर फिरोज खान की बेटी हैं। लैला की शादी बिजनेसमैन फरहान फर्नीचरवाला से हुई है और वे ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहती हैं।
फरदीन खान की आने वाली फिल्में
संजय लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा सीरीज 'हीरामंडी' से जबरदस्त वापसी करने के बाद अब फरदीन 'खेल खेल में', 'विस्फोट' और 'हाउसफुल 5' जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इनके अलावा वह 'राजा शिवाजी' में भी दिखाई देंगे। ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। इसे रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है और ये 1 मई, 2026 को रिलीज होने वाली है। दिलचस्प बात ये है कि फरदीन की कन्नड़ फिल्मों में भी डेब्यू कर रहे हैं। उनके पास एक्शन फिल्म 'डेविल: द हीरो' भी है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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