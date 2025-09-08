शेफ हरपाल सिंह सोखी ने की थी लव मैरिज, फराह खान से कहा- मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे
फराह खान के कुकिंग व्लॉग में कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ के जज शेफ हरपाल सिंह सोखी ने अपनी पत्नी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह उनसे पहली बार नागपुर में मिले थे।
फिल्ममेकर फराह खान के कुकिंग व्लॉग में अक्सर सेलेब्स और जाने-माने चेहरे अपनी जिंदगी के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। इस बार कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ के जज शेफ हरपाल सिंह सोखी ने अपने किस्से सुनाए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने करियर की शुरुआत से लेकर पत्नी अपर्णा संग अपनी लव स्टोरी तक, सबकुछ शेयर किया।
कैसे बने शेफ?
फराह खान ने शेफ हरपाल सिंह सोखी से पूछा, ‘आप वेस्ट बंगाल से आकर शेफ कैसे बन गए?’ शेफ हरपाल सिंह सोखी ने कहा, ‘मैं सबसे छोटा था अपने परिवार में। हमारे एक पड़ोसी थे। उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और फिर उनकी नौकरी लग गई। वह जब भी वापस आते सूट-बूत में आते। हम बड़े इम्प्रेस हो गए। हमें लगा ये कुछ तो सही कर रहे हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘फिर भाई ने कहा तू भी होटल मैनेजमेंट कर ले, वेटर बन जाएगा। जब कॉलेज गए तब समझ आया कि होटल मैनेजमेंट क्या होता है। बस फिर वहीं से जर्नी शुरू हुई।’
पत्नी अपर्णा से मुलाकात
फराह खान ने पूछा, ‘ये (शेफ हरपाल सिंह सोखी की पत्नी) कहां मिलीं आपको?’ शेफ हरपाल सिंह सोखी बोले, ‘मैं नागपुर में एक होटल है वहां का एग्जीक्यूटिव शेफ बनकर गया और वहां पर अपर्णा ने असिस्टेंट बनकर आई थीं। बस वहीं से शुरू हुई हमारी कहानी।’
शादी में आई मुश्किलें
फराह ने पूछा, ‘कोई प्रॉब्लम नहीं हुई शादी में?’ इस पर शेफ हरपाल सिंह सोखी बोले, ‘मेरे तरफ से हुई थी। मान नहीं रहे थे। फिर मेरी बुआ ने समझाया मेरे पिताजी को और फिर हमारी शादी हो गई। 30 साल हो गए हैं अब।’
