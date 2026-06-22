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फराह खान से बोलीं दीया मिर्जा- 19 साल की थी और सलमान ने मुझसे कहा था, एक दिन तुम मेरी मां का रोल करोगी

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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फराह खान और उनका कुक दिलीप बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा के घर पहुंचे। उन्होंने दीया से उनकी घर की कहानी पूछी। इतना ही नहीं, दीया ने सलमान के बारे में भी एक बात बताई।

फराह खान से बोलीं दीया मिर्जा- 19 साल की थी और सलमान ने मुझसे कहा था, एक दिन तुम मेरी मां का रोल करोगी

फराह खान का लेटेस्ट व्लॉग आ गया है। इस बार फराह बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा के घर पहुंची हैं। याद दिला दें, दीया ने आर माधवन की फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ 'तुमको न भूल पाएंगे' में काम किया। दीया ने फराह को बताया कि ये घर उन्होंने 'तुमको न भूल पाएंगे' की फीस से ही लिया था। दीया ने कहा, 'ये मेरे लिए सुकून की जगह है। जब शहर में बहुत शोर-शराबा होने लगता है, तो मैं भागकर यहां आ जाती हूं।'

पेड़ के पीछे जाकर बदलती थीं कपड़े

दीया ने फराह से पूछा, 'आपको याद है कि हम एक गाने की शूटिंग कर रहे थे और लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी? हम वहां से कैसे निकले और होटल वापस गए?' फिर दीया को याद आया कि उन्होंने एक किले की बाउंड्री पर गाने की शूटिंग की थी। फराह बोलीं, 'हमने वो गाना आधे दिन में शूट किया था। तब आप पेड़ के पीछे जाकर कपड़े बदलती थीं, कोई वैन नहीं होती थी। सलमान भी वहीं खड़े होकर कपड़े बदल लेते थे।'

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सलमान का मजाक

जब फराह ने दीया से कहा कि उन्हें सलमान के साथ फिर से काम करना चाहिए, तो दीया ने जवाब दिया, 'लेकिन अब वह उन लड़कियों के साथ काम करेंगे जो...।' फराह बोलीं, 'नहीं, वह पहले से ही चित्रांगदा के साथ काम कर रहे हैं।' दीया ने हंसते हुए कहा, 'लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन तुम मेरी मां का रोल करोगी। तब मैं 19 साल की थी। मैं, राजपाल यादव और सलमान खान एक शॉट का इंतजार कर रहे थे, तभी मैंने उस एक्ट्रेस को देखा जो उनकी मां का रोल कर रही थीं। वो काफी छोटी थीं और रियल लाइफ में मां बनी थीं। तो मैंने कहा कि ये तो उम्र में काफी छोटी हैं, ये सलमान की मां का रोल कर रही हैं। इस पर सलमान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा।'

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फराह का जवाब

फराह ने मजाक में कहा, 'अगर 'मातृभूमि' में मां का कोई रोल हो, तो सलमान मुझे बस बता देना।' फिर फराह ने अपने कुक दिलीप से कहा, 'दीया मैम एक प्रोजेक्ट में सलमान खान की मां का रोल करने वाली हैं।' दिलीप ने कहा, 'अभी तो नहीं।' फराह ने फिर पूछा, 'क्या दीया, सलमान की मां जैसी लगती हैं?' इस पर दिलीप ने कहा, 'नहीं, छोटी बहन जैसी लगती हैं।' फराह ने दिलीप से पूछा, 'हीरोइन जैसी क्यों नहीं लग सकती? छोटी बहन ही क्यों कहा?'

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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