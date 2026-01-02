नितिन गडकरी के घर पहुंच नर्वस हुईं फराह खान, कुक दिलीप ने मंत्री से अपने गांव के लिए की खास डिमांड
फराह खान अपने नए व्लॉग के लिए भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के दिल्ली स्थित घर पहुंचीं। फराह के कुक दिलीप ने नितिन गडकरी से अपने गांव के लिए की खास डिमांड।
फराह खान का व्लॉग फैंस के बीच काफी पॉपुलर है। फराह खान अपने नए व्लॉग के लिए भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से पहुंचीं। फराह खान नितिन गडकरी के दिल्ली वाले घर अपने कुक दिलीप के साथ पहुंची। फराह खान ने कहा कि वो काफी नर्वस हैं। साथ ही, कुक दिलीप ने नितिन गडकरी से अपने गांव के लिए खास डिमांड की।
नितिन गडकरी से दिलीप की मांग
फराह खान ने जैसे ही दिलीप को बताया कि वो नितिन गडकरी के घर जा रही हैं। कुक दिलीप ने उनसे कहा कि वो नितिन गडकरी से कहेंगे कि उनके गांव में रोड बना दें। दिलीप पूरे वीडियो में बीच-बीच में नितिन गडकरी से गांव में रोड बनाने की मांग करते रहे।
फराह ने भी किया दिलीप का सपोर्ट
फराह खान जैसे ही नितिन गडकरी से मिलती हैं वो कहती हैं कि दिलीप की एक रिक्वस्ट है, उसे सुन लीजिएगा। परेशान मत होना आप उससे। इसके बाद दिलीप कहते हैं कि सर मेरे गांव में भी एक रोड बना दीजिए। इसके बाद फराह खान भी नितिन गडकरी से कहती हैं कि सर इसके गांव में एक छोटा सा रोड बना दीजिएगा।
दिलीप के बारे में क्या बोले नितिन गडकरी
थोड़ी बातचीत के बाद नितिन गडकरी दिलीप से पूछते हैं कि वो कौन से गांव से आते हैं। दिलीप उनसे कहते हैं बिहार से। इसके बाद नितिन गडकरी उससे पूछते हैं कि बिहार से कहां से? दिलीप बताते हैं मधुबनी। इसके बाद नितिन गडकरी कहते हैं उन्होंने दिलीप के गांव में बहुत रोड बनाए हैं। फिर नितिन कहते हैं कि उन्होंने पूरे बिहार में ही बहुत सड़कें बनाई हैं।
नितिन गडकरी बोले- मैं सिर्फ नेशनल हाईवे बनाता हूं
व्लॉग के अंत में भी दिलीप नितिन गडकरी से कहते हैं कि उनके गांव में ए छोटा रोड बनावा दें। इसपर नितिन गडकरी कहते हैं कि वो केवल नेशनल हाईवे बनाते हैं। इसके बाद फराह खान कहती हैं कि इसके घर के ऊपर से ही नेशनल हाईवे बना दीजिए। इसपर नितिन कहते हैं कि उसके लिए दिलीप का घर तोड़ना पड़ेगा।
