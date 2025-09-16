farah khan visits baba Ramdev grand Haridwar ashram with Rishikesh shocked to see kamandal worth 1 lakh rupees बिना केमिकल वाली कुटिया, 1 लाख का कमंडल... बाबा रामदेव का आश्रम देख दंग रह गईं फराह खान, Bollywood Hindi News - Hindustan
बिना केमिकल वाली कुटिया, 1 लाख का कमंडल... बाबा रामदेव का आश्रम देख दंग रह गईं फराह खान

फराह खान अपने लेटेस्ट व्लॉग के लिए हरिद्वार बाबा रामदेव के आश्रम पहुंचीं। यहां उन्होंने बाबा की कुटिया, उनका पर्सनल मंदिर, लाख रुपये का कमंडल देखा। साथ ही कड़वी डिश भी चखी।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:58 AM
फराह खान अपने शो के सिलसिले में ज्यादातर बॉलीवुड सिलेब्रिटीज के घर जाती हैं। इस बार लेटेस्ट व्लॉग में उन्होंने बाबा रामदेव का आलीशान आश्रम दिखाया। बाबा ने बताया कि आश्रम लोगों के लिए बनाया है लेकिन वह गांधीजी की तरह अपनी तपस्वी कुटिया में रहते हैं। बाबा ने फराह को अपने कमंडल का दाम बताया तो वह दंग रह गईं। रामदेव ने फराह खान को एटीएम डिश भी चखाई जो फराह को कड़वी लगी।

कुटिया नहीं, शाही महल

अपने यूट्यूब शो 'फराह खान की कुकबुक' के लिए फराह खान ने बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम का दौरा किया। उनके साथ कुक दिलीप भी थे। बाबा रामदेव ने फराह को अपने आश्रम की खास-खास जगहें दिखाईं, जिसमें उनकी निजी झोपड़ी भी शामिल थी। बाबा ने बताया कि यह उनकी तपस्वी कुटिया है, जो जोधपुर के पत्थरों से बनी है और इसे बनाने में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी बनावट और सुंदरता देखकर फराह इसे शाही महल कहने लगीं।

लाख का कमंडल और फर्श पर सोना

इस दौरे के दौरान, बाबा रामदेव ने फराह को अपना निजी मंदिर भी दिखाया, जहां वह शिव पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि यह मंदिर सिर्फ उनके लिए है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने फराह को अपना पारंपरिक कमंडल भी दिखाया। बाबा रामदेव ने बताया कि इस कमंडल की कीमत करीब 1 लाख रुपये है। बाबा ने यह भी बताया कि उनके पास एक बड़ा बेडरूम है, लेकिन वह पिछले 30 सालों से फर्श पर एक साधारण चटाई पर सोते हैं।

रोज 50 हजार लोगों को खाना खिलाती है रसोई

बाबा रामदेव ने फराह को अपने आश्रम की विशाल रसोई भी दिखाई। उन्होंने बताया कि इस रसोई में रोज करीब 50 हजार लोगों के लिए खाना बनता है। बाबा ने फराह के लिए एक खास सात्विक डिश भी बनाई, जिसका नाम उन्होंने 'एटीएम' बताया। इसका मतलब था - एलो वेरा, हल्दी और मेथी (Aloe Vera, Turmeric and Fenugreek)। फराह ने इस डिश को चखा और बताया कि यह बहुत कड़वी थी। इसके बाद बाबा रामदेव ने उन्हें अपने डिफेंडर गाड़ी में बिठाकर अपने गौशाला और बगीचे की सैर भी कराई।

