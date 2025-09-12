Farah Khan visits Ashneer Grover Delhi Home With Cook Dilip She Shocked With Rs 10 crore dining table Price शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर के घर पहुंची फराह खान, डाइनिंग टेबल की कीमत सुनकर खुला रह गया मुंह, Bollywood Hindi News - Hindustan
शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर के घर पहुंची फराह खान, डाइनिंग टेबल की कीमत सुनकर खुला रह गया मुंह

फराह खान, दिलीप के साथ शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर के घर पहुंची। इस दौरान फराह ने उनकी फैमिली संग जमकर मस्ती की। लेकिन जब फराह ने अश्नीर के डाइनिंग टेबल की कीमत सुनी तो उनके होश उड़ गए। अश्नीर ने फराह को डाइनिंग टेबल का एक मजेदार किस्सा भी सुनाया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 07:43 PM
10 करोड़ रुपये का डाइनिंग टेबल

अश्नीर ग्रोवर के घर में फराह खान और उनके कुक का शानदार तरीके से स्वागत हुआ। अश्नीर और उनकी पत्नी माधुरी ने फराह को अपने घर का एक-एक कोना दिखाया। ऐसे में जब फराह की नजर अश्नीर के सफेद मार्बल वाले डाइनिंग टेबल पर पड़ी तो उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाईं। फराह ने कहा कि अश्नीर तुम्हारा डाइनिंग टेबल बहुत सुंदर है। ये सुनते ही अश्नीर उसकी कीमत बताने लगे। उन्होंने कहा इस डायनिंग टेबल की कीमत 10 करोड़ रुपये है। ये सुनते ही फराह का मुंह खुला का खुला रह जाता है।

क्या है डायनिंग टेबल की कीमत की सच्चाई

डायनिंग टेबल की कीमत सुनते ही फराह ने फिर से एक बार कंफर्म किया कि क्या सच में ये दस करोड़ का है। इस पर अश्नीर हंसने लगते हैं और इसके पीछे की एक मजेदार कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि यह 10 करोड़ रुपये का नहीं है और ये सब अफवाहें हैं। उन्होंने बताया कि जिसको जैसे-जैसे समझ में आया वो एक-एक जीरो बढ़ाया चला गया और बाद में डायनिंग टेबल की कीमत दस करोड़ हो गई। यही नहीं, मजाक-मजाक में अश्नीर और उनकी पत्नी ने फराह को डायनिंग टेबल बिकवाने का ऑफर भी दिया। ये भी कहा कि आप ही इसके खरीद लीजिए।

