धनश्री से बार-बार युजवेंद्र चहल की बात करने पर ट्रोल हुईं फराह खान, लोग बोले- शहनाज गिल से भी…

फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में वह धनश्री वर्मा के साथ थीं। करीब 21 मिनट के व्लॉग में उन्होंने कई बार धनश्री और युजवेंद्र की शादी और तलाक पर बात की। अब कई लोगों को लग रहा है कि फराह खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:52 AM
धनश्री से बार-बार युजवेंद्र चहल की बात करने पर ट्रोल हुईं फराह खान, लोग बोले- शहनाज गिल से भी…

फराह खान ने धनश्री वर्मा के साथ अपने रीसेंट व्लॉग की वजह से ट्रोल हो रही हैं। फराह उनके घर पर गईं और उनसे कई सारी बातें कीं। इस बीच उन्होंने कई बार युजवेंद्र चहल का जिक्र किया। अब इस व्लॉग को देखने वाले फराह पर गुस्सा निकाल रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि धनश्री युजवेंद्र के जिक्र पर सहज नहीं थीं फिर भी फराह बार-बार उनसे ये सब बातें करती रहीं।

फराह को लोगों ने किया ट्रोल

फराह खान अपने व्लॉग में सिलेब्रिटीज के घर जाकर उनसे बातचीत करती हैं और सब साथ में मिलकर कुकिंग करते और खाते हैं। उनके साथ उनका कुक दिलीप भी होता है। इस बार वह युजवेंद्र चहल की एक्स-वाइफ धनश्री वर्मा के घर थीं। इस एपिसोड के बारे में रेडिट पर पोस्ट किया गया है। इसके साथ लिखा है, मैंने फराह खान का धनश्री के साथ लेटेस्ट यूट्यूब देखा। बहुत अजीब लगा वह घुमा-फिराकर युजवेंद्र के साथ उसकी शादी पर आ जा रही थी। जबकि धनश्री इंट्रेस्ट नहीं दिखा रही थीं। मैंने फराह के इंटरव्यू बड़े सिलेब्स के साथ देखें हैं जिनके एक्स हों और तलाक हो चुका हो, वह उनके साथ ऐसे ऐंगल जबरदस्ती नहीं लाती। धनश्री बड़ी स्टार नहीं है तो उनके साथ वह असंवेदनशील होने में झिझकी नहीं। कई लोगों ने इस पर सहमति जताई है।

शहनाज के साथ भी किया था ऐसा?

एक ने लिखा है, 'शहनाज गिल वाले व्लॉग में भी फराह ने कहा था, तुझे तो सही वाला मिल गया था लेकिन बुरा हुआ' इसके बाद वह सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बारे में बात करती रहीं, व्लॉग के उस सेक्शन में फराह बुरी दिख रही थीं क्योंकि शहनाज कम्फर्टेबल नहीं थीं। एक और ने लिखा है कि सानिया मिर्जा वाले व्लॉग में फराह ने उदित नारायण का भी मजाक उड़ाया था लेकिन अपने भाई साजिद की इमेज अच्छी करती रहती हैं।

