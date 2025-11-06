फराह खान की इस फिल्म के सीक्वल में अनन्या पांडे ने मांगा रोल, डायरेक्टर बोलीं- कटरीना की छोटी बहन बन जाना
संक्षेप: ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो में फराह खान अपनी फिल्म तीस मार खां को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि तीस मार खां जेन जी के लिए कल्ट फिल्म है। वहीं, काजोल ने फिल्म को फ्लॉप बताया। इस बातचीत के दौरान फराह ने तीस मार खां के सीक्वल पर बात की।
ट्विंकल खन्ना और काजोल के रियलिटी शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में फराह खान और अनन्या पांडे मेहमान बनकर पहुंचीं। इस दौरान फराह खान की फिल्म तीस मार खां को लेकर बात हुई। काजोल ने उस फिल्म को फ्लॉप बताया, लेकिन फराह खान ने कहा कि वो फिल्म जेन जी के लिए कल्ट फिल्म है। उन्होंने फिल्म के सीक्वल को लेकर भी बात की। फराह खान ने जैसे ही फिल्म के सीक्वल की बात छेड़ी, अनन्या ने फराह से पूछा कि क्या वो उस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं।
तीस मार खां का बनेगा सीक्वल?
फराह खान ने तीस मार खां के बारे में बात करते हुए कहा, "वो जेन जी की कल्ट फिल्म है। बल्कि जब मैं पूछती हूं कि मुझे किस फिल्म का सीक्वल बनाना चाहिए, वो कहते हैं तीस मार खां। इस बात पर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि उन्होंने सुना है कि तीस मार खां पार्ट 2 के बारे में बात हो रही है।
अनन्या बनेंगी कटरीना की बहन?
अनन्या पांडे ने जैसे ही सुना कि तीस मार खां के सीक्वल की बात हो रही है, उन्होंने फराह खान से पूछा कि क्या वो उस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं? इसपर फराह खान ने कहा कि वो हो सकती हैं फिल्म का हिस्सा। वो कटरीना की छोटी बहन का किरदार निभा सकती हैं। इसपर काजोल ने कहा कि कटरीना ने शीला की जवानी किया था। ये लीला की जवानी करेंगी।
साल 2010 में आई थी फराह खान की फिल्म तीस मार खां
तीस मार खां की बात करें तो ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, अक्षय खन्ना, राजीव लक्ष्मण, रघु राम, आर्या बब्बर और मुरली शर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे। फराह खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी।
