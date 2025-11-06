Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFarah Khan to make sequel Tees Maar Khan Ananya Panday asks for role in 2010 Akshay Kumar Film Part 2 kajol makes faces
फराह खान की इस फिल्म के सीक्वल में अनन्या पांडे ने मांगा रोल, डायरेक्टर बोलीं- कटरीना की छोटी बहन बन जाना

फराह खान की इस फिल्म के सीक्वल में अनन्या पांडे ने मांगा रोल, डायरेक्टर बोलीं- कटरीना की छोटी बहन बन जाना

संक्षेप: ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो में फराह खान अपनी फिल्म तीस मार खां को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि तीस मार खां जेन जी के लिए कल्ट फिल्म है। वहीं, काजोल ने फिल्म को फ्लॉप बताया। इस बातचीत के दौरान फराह ने तीस मार खां के सीक्वल पर बात की। 

Thu, 6 Nov 2025 09:49 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ट्विंकल खन्ना और काजोल के रियलिटी शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में फराह खान और अनन्या पांडे मेहमान बनकर पहुंचीं। इस दौरान फराह खान की फिल्म तीस मार खां को लेकर बात हुई। काजोल ने उस फिल्म को फ्लॉप बताया, लेकिन फराह खान ने कहा कि वो फिल्म जेन जी के लिए कल्ट फिल्म है। उन्होंने फिल्म के सीक्वल को लेकर भी बात की। फराह खान ने जैसे ही फिल्म के सीक्वल की बात छेड़ी, अनन्या ने फराह से पूछा कि क्या वो उस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तीस मार खां का बनेगा सीक्वल?

फराह खान ने तीस मार खां के बारे में बात करते हुए कहा, "वो जेन जी की कल्ट फिल्म है। बल्कि जब मैं पूछती हूं कि मुझे किस फिल्म का सीक्वल बनाना चाहिए, वो कहते हैं तीस मार खां। इस बात पर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि उन्होंने सुना है कि तीस मार खां पार्ट 2 के बारे में बात हो रही है।

अनन्या बनेंगी कटरीना की बहन?

अनन्या पांडे ने जैसे ही सुना कि तीस मार खां के सीक्वल की बात हो रही है, उन्होंने फराह खान से पूछा कि क्या वो उस फिल्म का हिस्सा हो सकती हैं? इसपर फराह खान ने कहा कि वो हो सकती हैं फिल्म का हिस्सा। वो कटरीना की छोटी बहन का किरदार निभा सकती हैं। इसपर काजोल ने कहा कि कटरीना ने शीला की जवानी किया था। ये लीला की जवानी करेंगी।

साल 2010 में आई थी फराह खान की फिल्म तीस मार खां

तीस मार खां की बात करें तो ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, अक्षय खन्ना, राजीव लक्ष्मण, रघु राम, आर्या बब्बर और मुरली शर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे। फराह खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
farah khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।