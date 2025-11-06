फराह खान ने बताया क्यों शुरू किया यूट्यूब चैनल, बोलीं- मेरे 3 बच्चे हैं और उनको…

Hindustan Hindi News
Thu, 6 Nov 2025
फराह खान ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी जर्नी कोरियोग्राफर के रूप में शुरू की थी। उन्होंने फिल्में बनाईं, शो होस्ट किया, एक्टिंग की, शो जज किया और अब यूट्यूब चैनल चला रही हैं। फराह चैट शो टू मच पर आईं तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब चैनल शुरू करने की वजह क्या थी। फराह ने यह भी कहा कि वह 80 साल की उम्र तक काम करना चाहती हैं।

इस वजह से शुरू किया यूट्यूब चैनल

काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच में इस बार फराह खान अनन्या पांडे के साथ मेहमान बनकर आई थीं। उन्होंने बताया वह इतना काम करती हैं क्योंकि बचपन में पैसे की इनसिक्योरिटी देखी है। उन्होंने बताया कि यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया। फराह बोलीं, 'मेरी फिल्में नहीं आ रही थी, जब मैं डायरेक्शन नहीं कर रही तो सोचा कि चल यूट्यूब करती हूं। मेरे 3 बच्चे हैं जिन्हें अगले साल यूनिवर्सिटी भेजना है और यह बहुत महंगा है। तो मैंने सोचा कि चलो चेंज के लिए, मैं यूट्यूब पर शो शुरू करती हूं और ये क्लिक कर गया।' फराह बोलीं कि अगर आप काम करते रहते हैं तो बच्चे और पति ज्यादा इज्जत करते हैं।

80 साल तक करना चाहती हैं काम

फराह ने बताया कि वह 80 साल की उम्र तक काम करना चाहती हैं। क्योंकि उनकी नौकरी उनके लुक्स पर डिपेंड नहीं करती। वह बोलीं, 'आपकी जिंदगी दूसरे इंसान के इर्द-गिर्द नहीं घूम सकती। मुझे लगता है कि खुशी अंदर से आनी चाहिए, आपके काम से आनी चाहिए। काम से मुझे बहुत खुशी मिलती है। साथी ही मुझे अपने लिए लगता है कि मैं 80 साल तक काम कर सकती हूं क्योंकि मेरा काम मेरे लुक्स या मेरी बॉडी पर डिपेंड नहीं करता।'

हिमेश खरीदते हैं फराह का टिकट

फराह खान कुकिंग व्लॉग बनाती हैं। वह सिलेब्स के घर जाती हैं और वहां कुकिंग करती हैं। फराह के साथ उनका कुक दिलीप भी होता है। दिलीप के साथ फराह की नोकझोंक लोगों को काफी पसंद आती है। टू मच शो में फराह ने बताया कि वह अनन्या की मां हो सकती थीं क्योंकि चंकी पांडे उनके क्रश थे। काजोल ने बताया कि फराह जो भी फिल्म देखने जाती हैं उसका टिकट और खाना हिमेश रेशमिया खरीदते हैं। फराह बोलीं कि हिमेश उनके दोस्त और पड़ोसी हैं। वह उन्हें बहुत प्यार करती हैं।

