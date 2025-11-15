फराह खान ने शेयर की राजकुमार राव-पत्रलेखा के बेबी शावर की अनदेखी तस्वीरें, सोनाक्षी-हुमा हुए थे शामिल

संक्षेप: राजकुमार और पत्रलेखा एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बन गए हैं। इस खुशी के मौके पर फराह खान ने बेबी शावर की अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। राजकुमार की इन खुशियों में सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी भी शामिल हुई थी।

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा आज एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने हैं। स्टार कपल ने आज सुबह घर बेटी के जन्म की जानकारी अपने फैंस के साथ शेयर की। एक्टर के घर आई इस खुशखबरी के बाद फैंस और एंटरटेनमेंट जगत के सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस बीच डायरेक्टर-कोरियोग्राफर फराह खान ने पत्रलेखा के बेबी शावर से अनदेखी तस्वीरें शेयर कर उन्हें बधाई दी हैं। इन तस्वीरों में पत्रलेखा को बेबी बंप के साथ देखा जा सकता है।

फराह ने शेयर की अनदेखी तस्वीरें फराह खान ने खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'बेबी आ गया है, राजकुमार और पत्रलेखा को बधाई। जिंदगी के इस खूबसूरत दौर को एन्जॉय करो। और अगर बेबी के लिए किसी सलाह की जरूरत हो तो याद रखना मैं हूं ना।" फराह खान ने आगे हुमा कुरैशी को टैग करते हुए लिखा कि हमने समय रहते बेबी शावर कर लिया। फराह की इन बातों से लग रहा है कि बेबी शावर की रस्म हाल में ही की गई है। राजकुमार और पत्रलेखा के इस खूबसूरत पल को खास बनाने के लिए फराह खान, हुमा कुरैशी के अलावा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर खान भी शामिल हुए थे। इसके अलावा कुछ खास और करीबी दोस्त पहुंचे थे।

राजकुमार के पोस्ट पर बधाई आज सुबह राजकुमार और पत्रलेखा ने बेटी होने की जानकारी शेयर करते हुए लिखा, “हमारी चौथी शादी की सालगिरह पर भगवान ने हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है।” इस पोस्ट पर आयुष्मान खुराना, विजय वर्मा, अली फजल, वरुण धवन, तृप्ति डिमरी, भारती सिंह, विक्की कौशल, मलाइका अरोड़ा समेत कई सेलेब्स ने बधाई दी है।