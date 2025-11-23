फराह खान यूट्यूब की कमाई से भरती हैं बच्चों की स्कूल की फीस, व्लोग से कमाए फिल्मों से ज्यादा पैसे

संक्षेप: डांस कोरियोग्राफर से फिल्म डायरेक्टर बनीं फराह खान ने हाल में अपनी यूट्यूब कमाई के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो बच्चों की फीस भरने के लिए यूट्यूब पर आई थीं। एक साल में उन्होंने जबरदस्त कमाई की।

डांस कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब व्लॉग्स की वजह से खबरों में बनी हुई हैं। उन्हें अक्सर किसी न किसी सेलेब्रिटी के घर जाकर कुकिंग वीडियोज बनाते देखा गया है। इस काम में उनका कुक दिलीप भी उनकी मदद करता है। अब फराह ने बताया है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से फिल्मों से ज्यादा कमाई की है। वो अपने बच्चों की स्कूल फीस यूट्यूब की कमाई से देती हैं। इसी कमाई का कुछ हिस्सा उनके कुक दिलीप को भी मिल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक साल में कमाई सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर इस बात को मानते हुए, फराह ने कहा, 'मैं नहीं जानती कि क्या कहूं। ''मुझे लगता है कि मैंने कहीं कहा था कि अपने पूरे करियर में, शायद एक साल में, मैंने इतना पैसा नहीं कमाया, भले ही मैंने इतनी सारी फिल्में डायरेक्ट की हों।'