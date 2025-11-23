Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडfarah khan says she earns more than her films from youtube, she pays school fees of her children from youtube
फराह खान यूट्यूब की कमाई से भरती हैं बच्चों की स्कूल की फीस, व्लोग से कमाए फिल्मों से ज्यादा पैसे

संक्षेप:

डांस कोरियोग्राफर से फिल्म डायरेक्टर बनीं फराह खान ने हाल में अपनी यूट्यूब कमाई के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो बच्चों की फीस भरने के लिए यूट्यूब पर आई थीं। एक साल में उन्होंने जबरदस्त कमाई की।

Sun, 23 Nov 2025 07:30 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
डांस कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब व्लॉग्स की वजह से खबरों में बनी हुई हैं। उन्हें अक्सर किसी न किसी सेलेब्रिटी के घर जाकर कुकिंग वीडियोज बनाते देखा गया है। इस काम में उनका कुक दिलीप भी उनकी मदद करता है। अब फराह ने बताया है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से फिल्मों से ज्यादा कमाई की है। वो अपने बच्चों की स्कूल फीस यूट्यूब की कमाई से देती हैं। इसी कमाई का कुछ हिस्सा उनके कुक दिलीप को भी मिल रहा है।

एक साल में कमाई

सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर इस बात को मानते हुए, फराह ने कहा, 'मैं नहीं जानती कि क्या कहूं। ''मुझे लगता है कि मैंने कहीं कहा था कि अपने पूरे करियर में, शायद एक साल में, मैंने इतना पैसा नहीं कमाया, भले ही मैंने इतनी सारी फिल्में डायरेक्ट की हों।'

इसलिए शुरू किया यूट्यूब

फराह ने यूट्यूब पर आने का कारण बताते हुए कहा कि उनकी अगली फिल्म के लिए लंबा इंतजार था और उन्हें अपने तीन बच्चों की स्कूल की फीस के लिए फाइनेंसियल बैकअप की ज़रूरत थी। उन्होंने आगे कहा कि यूट्यूब उन्हें क्रिएटिव फ्री कर देता है, जहां कोई ओटीटी चैनल या प्रोडक्शन हाउस उनसे यह नहीं कहता कि 'यह तो काटना पड़ेगा' या किस एक्टर को बुलाना है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी यूट्यूब की एक साल की कमाई का बड़ा हिस्सा अपने कुक दिलीप का भारी कर्ज चुकाने और उसके बच्चों की पढ़ाई में मदद करने में लगाया है। दिलीप की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि वह अब शाहरुख खान के साथ भी विज्ञापनों में एक्टिंग करते नज़र आ चुके हैं।" फराह ने कहा कि वो बच्चो की फीस इसी चैनल की कमाई से दे रही हैं।

