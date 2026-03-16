शाहरुख खान की फिल्म ‘मैं हूं ना’ में नहीं था पाकिस्तान का एंगल, इसलिए बाद में जोड़ा गया

शाहरुख खान की फिल्म ‘मैं हूं ना’ में नहीं था पाकिस्तान का एंगल, इसलिए बाद में जोड़ा गया
शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना की कहानी में पहले पाकिस्तान का एंगल नहीं था। बल्कि ये एक सिंपल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। बाद में इसे बड़ा बनाने के लिए फराह खान ने कहानी बदल दी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी।
साल 2004 में आई शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना को ऑडियंस ने पसंद किया था। बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई इस फिल्म में सुष्मिता सेन के साथ शाहरुख की जोड़ी भी खूब जमी थी। अब फिल्म की डायरेक्टर फराह खान ने मैं हूं ना से जुड़ी एक अहम बात बता दी है। उन्होंने बताया कि पहले ये एक छोटी सी रोमांटिक फिल्म थी जिसमें एक शाहरुख को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान वाला एंगल जोड़ा गया।
मैं हूं ना की कहानी में नहीं था पाकिस्तान एंगल
रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर फराह ने बताया कि उनकी फिल्म मैं हूं ना शुरुआत में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। वो कॉलेज जाता है और उसे अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। फराह ने कहा कि ये कांसेप्ट अच्छा था क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक टीचर होती है जिसे वो प्यार करते हैं। तो उनका ये आईडिया उसी कांसेप्ट से आया। फराह ने आगे बता कि इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के सेंट ज़ेवियर कॉलेज में करने के बारे में प्लान किया तय। छोटे स्केल की फिल्म थी। लेकिन बाद में उन्हें ख्याल आया है कि वो इतनी छोटी फिल्म क्यों बना रही हैं। तो उन्होंने इसे बड़ी फिल्म बना दिया। इसके बाद ही इस्मने इंडिया-पाकिस्तान एंगल जोड़ा गया, बाद में ही दो सौतेले भाइयों की कहानी आई। फराह ने बोला कि ड्रामा उनका फोर्टे है। वो ऐसे ड्रामेटिक सीन शूट करना एन्जॉय करती हैं। फराह ने फैंस से फिल्म के सीक्वल को लेकर चल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा।
फराह खान की डायरेक्टोरियल फिल्में
मैं हूं ना में शाहरुख खान ने मेजर राम प्रसाद शर्मा के किरदार में थे। वो एक कॉलेज में अंडरकवर एजेंट बनकर जाते हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अलावा सुनील शेट्टी, जायद खान और अमृता राव भी अहम किरदार में थीं। फिल्म सफल हुई।बता दें, इस फिल्म की सफलता के बाद फराह खान ने शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम बनाई थी। इस फिल्म से दीपिका पादुकोण को लॉन्च किया था। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही। लेकिन बाद में आई हैपी न्यू इयर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई।
फराह खान की यूट्यूब जर्नी
अब डायरेक्शन से दूर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ यूट्यूब वीडियो बना रही हैं। फराह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पिछले एक साल में यूट्यूब से इतनी कमाई की है जितनी उन्होंने फिल्मों से नहीं की। फराह सेलेब्स के घर जाकर कुकिंग वीडियो शूट करती हैं। हाल में उन्होंने मीका सिंह के फार्महाउस पर शूटिंग की थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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