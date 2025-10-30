फराह खान बोलीं, दो बार IVF फेल हो गया था, तीसरी बार सक्सेसफुल हुआ, तीन गुना ज्यादा उल्टियां होती थीं
संक्षेप: फराह खान ने पहली बार आईवीएफ और अपने पति शिरीष कुंदर के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि शिरीष ने उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत सपोर्ट किया था।
फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने पहली बार प्रेग्नेंसी में आईं दिक्कतों के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि ‘ओम शांति ओम’ की शूटिंग के वक्त उनका आईवीएफ दो बार फेल हुआ था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान उनके पति शिरीष कुंदर ने उनका बहुत साथ दिया।
फराह ने सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट ‘सर्विंग इट अप विद सानिया’ में कहा, “मैं ‘ओम शांति ओम’ की शूटिंग कर रही थी और बच्चे के लिए भी ट्राई कर रही थी। शाहरुख हर साल जून-जुलाई में अपने बच्चों के साथ लंदन जाते हैं तो वो उस समय ब्रेक पर थे। उनका ब्रेक लेना, मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने आईवीएफ का ट्राई किया। पहले तो दो बार आईवीएफ फेल हो गया फिर तीसरी बार आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ।"
फराह ने आगे कहा, "जब आईवीएफ फेल हुआ तब मैं परेशान हो गई थी। दो दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही और रोते रहती थी। उस समय शिरीष ने मुझे संभाला। शिरीष ने कहा, ‘अगर हमारे बच्चे नहीं हुए तो क्या होगा? कोई बात नहीं।’ लेकिन मैं जानती थी कि उसे बच्चे चाहिए। बच्चे उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वह उनके साथ जितना वक्त बिताता है, उतना किसी के साथ नहीं बिताता है।”
फराह खान ने आगे बताया, “सिर्फ तब ही नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब भी शिरीष ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मेरे पेट में तीन बच्चे थे इसलिए उल्टी भी तीन गुना ज्यादा होती थी। पेट में चकत्ते हो जाते थे। बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता था। लेटकर सो नहीं पाती थी, मुझे रेकलाइनर पर सोना पड़ता था। शिरीष उस समय मुझे नहलाता था, साफ करता था, वो सब कुछ करता था जो एक पति को नहीं देखना चाहिए।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।