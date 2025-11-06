'मैं बेड पर थी और वो मेरे पास…', जब फराह खान के कमरे में घुस गया था डायरेक्टर
संक्षेप: फराह खान ने ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच पर बताया कि कैसे एक डायरेक्टर उनके कमरे में आ गया था। वो अपने बेड पर थीं। डायरेक्टर उनके पास आकर बैठ गया था। इसके बाद फराह खान ने उसे लात मारकर बाहर निकाला था।
फराह खान और अनन्या पांडे ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच में मेहमान बनकर पहुंचीं। इस बातचीत के दौरान फराह खान ने अपने करियरि से जुड़ी तमाम बातों पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार एक डायरेक्टर उनके कमरे में घुस गया था और वो उस वक्त अपने बेड में थीं। इसके बाद फराह खान ने डायरेक्टर को लात मारकर कमरे से बाहर निकाला था। ट्विंकल खन्ना ने कहा कि वो उस वक्त फराह खान के साथ ही मौजूद थीं।
फराह खान ने सुनाया पूरा किस्सा
फराह खान ने कहा कि वो बहुत हॉट थी। इसके बाद उन्होंने ट्विंकल से कहा कि वो डायरेक्टर याद है जो उनके रूम में आ गया था। इसके बाद ट्विंकल ने कहा कि वो डायरेक्टर फराह खान के पीछे पड़ा था। अनन्या ने जब पूछा कि उस डायरेक्टर ने क्या किया था फिर फराह ने पूरा किस्सा सुनाया।
जब फराह के कमरे में आ गया था डायरेक्टर
फराह ने कहा कि वो डायरेक्टर उनके कमरे में आ गया था। फराह ने कहा, “वो मेरे कमरे में कोई गाना या किसी चीज पर चर्चा करने आ गया था जब मैं अपने बेड में थीं, और वो मेरे पास आकर बैठ गया था। मुझे उसे वहां से निकालने के लिए लात मारनी पड़ी थी।” फराह की बातों पर सहमति दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा कि वो उस वक्ता वहां थीं और फराह ने उसे सच में लात मारी थी।
बता दें, फराह खान इंडस्ट्री के लगभग सभी स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। एक कोरियोग्राफर होने के साथ-साथ फराह खान एक डायरेक्टर हैं। इन दिनों फराह खान अपने कुकिंग व्लॉग को लेकर चर्चा में रहती हैं। उन्होंने अपने कुक दिलीप को भी सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान दिलाई है।
