फराह खान के रिएलिटी शो में लड़की बनकर पहुंचे कुक दिलीप, ढिंचैक पूजा के गाने पर किया डांस

फराह खान के रिएलिटी शो में लड़की बनकर पहुंचे कुक दिलीप, ढिंचैक पूजा के गाने पर किया डांस
फराह खान के रिएलिटी शो ‘आंटी किसको बोला?’ का पहला एपिसोड आ गया है। इस एपिसोड में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और फराह के भाई साजिद खान जज बने।
फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने अपना नया रिएलिटी शो ‘आंटी किसको बोला?’ यूट्यूब पर शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पहला एपिसोड रिलीज हुआ। फराह ने बताया कि शो में कुल 8 एपिसोड होंगे और हर एपिसोड से एक कंटेस्टेंट चुना जाएगा। फिनाले में ये आठ कंटेस्टेंट्स आपस में मुकाबला करेंगे। शो की सबसे दिलचस्प बात ये है कि हर एपिसोड में जज बदलते रहेंगे।
सुनीता आहूजा और साजिद खान बने पहले जज
पहले एपिसोड की शुरुआत गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और फराह के भाई साजिद खान के साथ हुई। दो कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया ही था कि फराह के कुक दिलीप ने स्टेज पर एंट्री मार दी। आते ही उन्होंने मजाक में कहा, ‘मैम, आप मेरे बिना शो कैसे कर रही हो? मुझे भी आना है।’ इस पर सुनीता ने हंसते हुए पूछा, ‘साड़ी पहनेगा?’ दिलीप ने ‘नहीं’ कहा और स्टेज से बाहर चले गए।
साजिद खान का मजेदार तंज
दिलीप के जाते ही साजिद खान ने चुटकी ली, ‘अभी टाइम आने वाला है, एक-दो महीने बाद दिलीप, फराह को सैलरी देगा।’ इस पर फराह ने भी हंसते हुए जवाब दिया, ‘हो सकता है।’
लड़की बनकर लौटे दिलीप
कुछ देर बाद जब दो और कंटेस्टेंट्स परफॉर्म कर चुके, तो दिलीप ने लड़की बनकर दोबारा एंट्री ली। फराह ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और जाकर उनका घूंघट उठाया। दिलीप ने कहा, ‘मैम, आपने मेरे बिना ही शो शुरू कर दिया था इसलिए मैं इसमें आ गया।’
कपड़े चुराकर आए स्टेज पर
फराह ने दिलीप से पूछा कि ये लड़की वाले कपड़े कहां से लाए तो उन्होंने मजाक में जवाब दिया, ‘कपड़े आपके रूम से उठाए और नकली बाल सर के रूम से।’ इसके बाद दिलीप ने कहा, ‘मैम, मुझे भी शो करने दो न।’ लेकिन फराह ने हंसते हुए उन्हें टोक दिया, ‘इतना गंदा डांस कर रहा है, निकल जा यहां से, सॉरी ऑडियंस।’ ये सबकुछ हंसी-मजाक और मस्ती के अंदाज में चल रहा था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।