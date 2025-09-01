धनश्री वर्मा के घर पहुंची फराह खान, बोलीं- मैं युजवेंद्र चहल के टच में हूं, वो मुझे मैसेज…

फराह खान अपने कुकिंग व्लॉग का अगला एपिसोड शूट करने धनश्री वर्मा के घर पहुंची। उन्होंने धनश्री को बताया कि वह उनके एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल के कॉन्टेक्ट में हैं।

फराह खान के कुकिंग व्लॉग का नया एपिसोड आया है। इस बार वह अपने कुक दिलीप के साथ कोरियोग्राफर और एक्टर धनश्री वर्मा के घर पहुंची हैं। उन्होंने धनश्री से कई सारी बातें कीं। उनसे उनकी अपनी अपकमिंग फिल्म, रिएलिटी शो और गानों के बारे में पूछा। इतना ही नहीं, फराह ने ये तक कह दिया कि वह युजवेंद्र चहल के कॉन्टेक्ट में हैं और दोनों की मैसेज पर बात होती रहती है।

प्यार की तलाश में धनश्री? फराह ने धनश्री के घर का टूर किया। उन्होंने एक पेंटिंग को देखकर कहा, ‘मुझे ये बहुत अच्छी लगी, लव बर्ड्स।’ धनश्री बोलीं, ‘लव बर्ड्स…मैनिफेस्टिंग…हा हा हा।’ फराह ने रिएक्ट करते हुए कहा, ‘फिर से…बहुत बहादुर है तू।’

युजवेंद्र चहल पर बातें इसके बाद बातों-बातों में फराह ने कहा, ‘मैं युजवेंद्र चहल के भी टच में हूं।’ धनश्री हंसते हुए बोलीं, ‘लवली।’ फराह ने आगे कहा, ‘वो मुझे मैसेज करते रहता है। मुझे मां बोलता है। सब ठीक है न अब?’ धनश्री बोलीं, ‘हां! हां! सब ठीक है।’ फराह ने पूछा, ‘ट्रोलिंग बंद हुई?’ धनश्री ने जवाब दिया, ‘मुझे पता नहीं है मतलब मैं ध्यान ही नहीं देती हूं।’ इस पर फराह बोलीं, ‘ध्यान देना भी नहीं चाहिए। तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया।’ इसके बाद फराह ने धनश्री को गले लगाया।