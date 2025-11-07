प्यार के चक्कर में नंगे पैर हाजी अली दरगाह गई थीं फराह खान, बोलीं- अच्छा हुआ मन्नत नहीं सुनी

संक्षेप: फराह खान किसी के प्यार में पड़कर हाजी अली दरगाह तक नंगे पैर गई थीं। उन्होंने टू मच चैट शो पर यह बात बताई और ऊपरवाले का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने फराह की यह बात नहीं सुनी।

फराह खान ट्विंकल खन्ना और काजोल के चैट शो टू मच पर पहुंचीं तो उन्होंने वहां खूब मस्ती की। फराह के सेंस ऑफ ह्यूमर ने सबको हंसाया। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले जिससे प्यार था उससे शादी के मन्नत मांगी लेकिन खुश हैं कि वो मन्नत पूरी नहीं हुई। फराह ने नाम नहीं बताया कि वह किसके बारे में बात कर रही थीं।

जब प्यार के फराह ने मांगी मन्नत टू मच में फराह ने बताया, 'मुझे पहले एक शख्स से प्यार था तो उससे शादी की चाहत में मैं एक बार नंगे पैर हाजी अली गई थी। शुक्र है हाजी अली ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी।' इस पर काजोल ने कहा कि भगवान को बेहतर पता होता है।

फराह को बनाया अनन्या की बुआ फराह कई बार बता चुकी हैं कि चंकी पांडे उनका क्रश थे। टू मच के एपिसोड में भी उन्होंने यह बात बताई। उनके साथ चंकी की बेटी अनन्या पांडे भी थीं। काजोल और ट्विंकल ने फराह को अनन्या की बुआ कहकर चिढ़ाया तो वह बोलीं, मौसी ठीक चलेगा। वह भावना की बहन बनकर रह सकती हैं।



