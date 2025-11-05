Hindustan Hindi News
अनन्या पांडे को लेकर फराह खान बोलीं- वह मेरी बेटी हो सकती थी क्योंकि चंकी पांडे पर मेरा...

संक्षेप: फराह खान और अनन्या पांडे के बीच काफी अच्छा बॉन्ड है। फराह ने अब बताया कि उनमें और अनन्या में क्या चीज कॉमन है। इसके अलावा उन्होंने चंकी पांडे को लेकर भी बात की।

Wed, 5 Nov 2025 10:21 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच में अब तक कई सेलेब्स आ चुके हैं और सभी दोनों होस्ट के साथ खूब मस्ती करते हैं। अब शो में फराह खान और अनन्या पांडे आए। शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें दोनों कुछ ऐसी बातें करते हैं कि दोनों होस्ट तक हैरान हो जाते हैं। फराह मस्ती में यह तक कह देती हैं कि अनन्या उनकी बेटी हो सकती हैं।

क्या बोलीं फराह

दरअसल, प्रोमो की शुरुआत होती है ट्विंकल से जो फराह से पूछती हैं कि उनमें और अनन्या के बीच क्या कॉमन है जो आप दोनों दोस्त बन गए। इस पर फराह मस्ती करते हुए कहती हैं कि अनन्या मेरी बेटी हो सकती थी क्योंकि चंकी पर मेरा बड़ा क्रश था।

फराह की बात सुनकर काजोल अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं।

कास्टिंग को लेकर अनन्या ने क्या कहा

इसके बाद दोनों से पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया के जरिए कास्टिंग होती है तो अनन्या बोलती हैं कि लोग फॉलोइंग को देखकर चुनते हैं। इस पर फराह फिर बीच में बोलती हैं कि ये सब इसलिए क्योंकि तुमने एक इंफ्लुएंसर से एक रोल खोया है।

हिमेश के साथ मूवी देखने जाती हैं फराह

हंसी के ठहाके आगे खत्म नहीं होते हैं। फराह फिर बोलती हैं कि वह हिमेश रेशमिया के साथ मूवी देखने जाती हैं। वह बोलती हैं, 'हिमेश मूवी टिकट खरीदता है'।

काजोल पूछती हैं कि और आप साथ में फिल्म देखने जाते हो? इस पर फराह हंसती हैं और कहती हैं कि हिमेश और मैं एक-दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं।

इस प्रोमो को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं और इस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। ये एपिसोड गुरुवार को प्राइम वीडियो पर आएगा। अब तक इस शो में सलमान खान-आमिर खान, आलिया भट्ट-वरुण धवन, अक्षय कुमार-सैफ अली खान, गोविंदा-चंकी पांडे, जाह्नवी कपूर-करण जौहर और सोनाक्षी सिन्हा-मनीष मल्होत्रा आ चुके हैं।

