Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFarah Khan Husband Shirish Kunder Mistaken as her kid on family vacation says jab gadi purani ho jati hai
जब पति शिरीष को फराह का बेटा समझ गई थी एक महिला; गाड़ी पुरानी हो जाती है…

जब पति शिरीष को फराह का बेटा समझ गई थी एक महिला; गाड़ी पुरानी हो जाती है…

संक्षेप:

फराह खान ने बताया कि जब तक वो 50 साल की नहीं हो गईं उन्होंने कभी सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उनके पति शिरीष कुंदर को उनका बेटा समझ लिया था। 

Sat, 22 Nov 2025 09:10 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड की दिग्गज डायरेक्टर और कोरोयोग्राफर फराह खान ने हाल ही में सेल्फ केयर को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे 50 साल की उम्र तक उन्होंने कभी सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान फराह खान ने बताया कि कैसे एक बार उनके पति शिरीष कुंदरा को लोगों ने उनका बेटा समझ लिया था। फराह खान ने बताया कि वो बात सुनकर शिरीष बहुत ज्यादा हंसे थे और उन्होंने बच्चों को इस बारे में बताया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेल्फ केयर के बारे में क्या बोलीं फराह खान

सोहा अली खान से खास बातचीत में फरहा खान ने बताया कि वो दिन-रात इतना काम करती थीं कि उनके पास खुद का ध्यान रखने का टाइम नहीं होता था। फराह ने कहा, “मैं ब्लोड्राई के लिए भी नहीं जाती थी क्योंकि मैं नॉन स्टॉप काम करती थी, कभी-कभी डे और नाइट शिफ्ट में एक साथ। लेकिन जब मैं 50 साल की हुई, मुझे एहसास हुआ कि जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसकी सर्वसिंग ज्यादा होती है, तो उसको गराज में भेजो। तो अब मैं स्किन डॉक्टर के पास जाती हूं और रोज हेयर विटामिन लेती हूं, क्योंकि आपको करना पड़ता है। जब मैं 50 साल की हुई तो मेरे बच्चे काफी यंग थे, तो मुझे लगता था कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी दादी उन्हें स्कूल छोड़ने आई हैं। बच्चे हमें जवान बनाए रखते हैं।”

जब शिरीष को समझा फराह का बेटा

इसके बाद फराह खान ने एक मजेदार किस्सा सुनाया। फराह ने कहा, एक बार हम बच्चों को छुट्टी पर लेकर गए थे, और उस वक्त मेरा वजन बहुत ज्यादा था, और उस वक्त एक महिला आई। शीरिष वहां थे, और उसने (महिला) कहा मैं आपका कमरा साफ कर दूं? क्या आप अपने बेटे (शिरीष) को कमरे से जाने के लिए कह देंगी? शिरीष बहुत हंसे। वो गए और उन्होंने बच्चों को इस चीज के बारे में बताया।"

फराह ने कहा कि उन्हें 50 का होने के बाद ऐसा लगा कि उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। फराह ने कहा कि उन्हें अपना वजन कम करने में 7 साल लगे। बता दें, साल 2004 में फराह खान और शिरीष कुंदर की शादी हुई थी। फराह शिरीष से 8 साल बड़ी हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
farah khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।