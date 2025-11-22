जब पति शिरीष को फराह का बेटा समझ गई थी एक महिला; गाड़ी पुरानी हो जाती है…

संक्षेप: फराह खान ने बताया कि जब तक वो 50 साल की नहीं हो गईं उन्होंने कभी सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार उनके पति शिरीष कुंदर को उनका बेटा समझ लिया था।

बॉलीवुड की दिग्गज डायरेक्टर और कोरोयोग्राफर फराह खान ने हाल ही में सेल्फ केयर को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे 50 साल की उम्र तक उन्होंने कभी सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान फराह खान ने बताया कि कैसे एक बार उनके पति शिरीष कुंदरा को लोगों ने उनका बेटा समझ लिया था। फराह खान ने बताया कि वो बात सुनकर शिरीष बहुत ज्यादा हंसे थे और उन्होंने बच्चों को इस बारे में बताया था।

सेल्फ केयर के बारे में क्या बोलीं फराह खान सोहा अली खान से खास बातचीत में फरहा खान ने बताया कि वो दिन-रात इतना काम करती थीं कि उनके पास खुद का ध्यान रखने का टाइम नहीं होता था। फराह ने कहा, “मैं ब्लोड्राई के लिए भी नहीं जाती थी क्योंकि मैं नॉन स्टॉप काम करती थी, कभी-कभी डे और नाइट शिफ्ट में एक साथ। लेकिन जब मैं 50 साल की हुई, मुझे एहसास हुआ कि जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसकी सर्वसिंग ज्यादा होती है, तो उसको गराज में भेजो। तो अब मैं स्किन डॉक्टर के पास जाती हूं और रोज हेयर विटामिन लेती हूं, क्योंकि आपको करना पड़ता है। जब मैं 50 साल की हुई तो मेरे बच्चे काफी यंग थे, तो मुझे लगता था कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी दादी उन्हें स्कूल छोड़ने आई हैं। बच्चे हमें जवान बनाए रखते हैं।”

जब शिरीष को समझा फराह का बेटा इसके बाद फराह खान ने एक मजेदार किस्सा सुनाया। फराह ने कहा, एक बार हम बच्चों को छुट्टी पर लेकर गए थे, और उस वक्त मेरा वजन बहुत ज्यादा था, और उस वक्त एक महिला आई। शीरिष वहां थे, और उसने (महिला) कहा मैं आपका कमरा साफ कर दूं? क्या आप अपने बेटे (शिरीष) को कमरे से जाने के लिए कह देंगी? शिरीष बहुत हंसे। वो गए और उन्होंने बच्चों को इस चीज के बारे में बताया।"