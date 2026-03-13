सलमान खान विवादों से कैसे करते हैं डील? दोस्त फराह खान ने बताया
फराह खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान संग अपने रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि सलमान खान कैसे विवादों को हैंडल करते हैं।
बॉलीवुड डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान इंडस्ट्री से सदियों से जुड़ी हैं। कभी कोरियोग्राफर तो कभी डायरेक्टर के तौर पर फराह खान ने इंडस्ट्री के लगभग हर एक्टर के साथ काम किया है। इंडस्ट्री में उनके बहुत से दोस्त हैं। इंडस्ट्री के तीनों बड़े खान- सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ फराह खान के अच्छे रिश्ते हैं। अब इन तीनों के साथ रिश्ते को लेकर फराह खान ने बता की है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान और सलमान खान उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आमिर खान के साथ कभी वो बहुत क्लोज नहीं हो पाईं।
सलमान, शाहरुख और आमिर से दोस्ती पर क्या बोलीं फराह खान?
रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में फराह खान ने कहा- सलमान इंडस्ट्री में शाहरुख खान से पहले आए थे और आमिर खान के साथ मैं सबसे कम क्लोज हूं क्योंकि जब मैंने उनके साथ जो जीता वही सिकंदर पर काम किया था, वो पहले से ही स्टार बन चुके थे। वो मुझे फिल्म के सेट पर कुछ बेसिक बताते थे। लेकिन मैं कभी भी उनके बहुत क्लोज नहीं हो पाई।
जब सलमान खान को कोरियोग्राफ करने पहुंची थीं फराह खान
सलमान खान के बारे में बात करते हुए फराह खान ने कहा कि वो उन्हें बचपन से जानती हैं। फराह खान ने बताया कि जब सलमान मैंने प्यार किआ पर काम कर रहे थे, तब वो उन्हें डांस सिखाने गई थीं, लेकिन वो कुछ घंटों में ही वहां से भाग आई थीं।
फराह बोलीं- अलग है उनकी और सलमान की लाइफस्टाइल
फराह ने कहा कि दोनों की लाइफस्टाइल इतनी अलग होने के बाद भी दोनों की दोस्ती सालों से बरकरार है। फराह ने कहा, “मैं कभी-कभी सलमान के घर पर जाती हूं। लेकिन अगर आप उनके साथ हैंग आउट को लेकर सवाल कर रहे हैं तो उनके हैंग आउट का आइडिया मेरे से काफी अलग है। मैं साढ़े 9-10 बजे तक सो जाना चाहती हूं, लेकिन वो रात दो बजे तक जगते हैं।” फराह ने कहा कि वो हाल ही में सलमान खान से अपने बर्थ डे पर मिली थीं।
रणवीर ने फराह से कहा कि कभी-कभी विवाद इंसान को छिपने पर मजबूर कर देते हैं। क्या सलमान खान भी ऐसा करते हैं? फराह ने कहा कि सलमान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, सलमान छिपते नहीं हैं। वो विवादों को ब्लॉक कर देते हैं और अपना काम करते रहते हैं।
सलमान के सेट पर देरी से आने को लेकर क्या बोलीं फराह खान
फराह ने इस बारे में भी बात की कि कैसे लोग दावा करते हैं कि सलमान सेट पर लेट आते थे। फराह ने कहा, "लोग कहते हैं कि वो सेट पर लेट आते थे, लेकिन उस वक्त काफी एक्टर्स देरी से आते थे।" फराह ने कहा देरी से आने के बाद भी वो अपना पूरा काम खत्म करते थे। वो चार घंटे बाद ये नहीं कहने लगते थे कि उन्हें जाने दिया जाए। उनकी वजह से कभी कोई भी फिल्म ठंडे बस्ते में नहीं गई है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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