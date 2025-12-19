Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFarah Khan Dilip Cooking Vlog Poonam Sinha revealed Shatrughan sinha took 2 years to say yes to sonakshi zaheer marriage
पूनम का दावा, सोनाक्षी-जहीर की शादी के लिए नहीं मना रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, लगे इतने साल

पूनम का दावा, सोनाक्षी-जहीर की शादी के लिए नहीं मना रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, लगे इतने साल

संक्षेप:

Sonakshi Sinha Zaheer Marriage: फराह खान और दिलीप के कुकिंग व्लॉग का नया एपिसोड आया है। इस एपिसोड में जहीर, सोनाक्षी, पूनम सिन्हा और मुमताज रतनसी ने कपल की शादी के बारे में ढेर सारी बातें कीं।

Dec 19, 2025 05:54 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फराह खान अपने कुकिंग व्लॉग का अगला एपिसोड शूट करने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के घर पहुंची। वहां फराह ने सोनाक्षी की मम्मा पूनम सिन्हा और जहीर की मम्मा मुमताज रतनसी से मुलाकात की। इतना ही नहीं, फराह ने सोनाक्षी और जहीर की शादी कैसे हुई ये जानने की भी कोशिश की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मां को सबसे पहले मनाया

फराह ने पूनम से पूछा, "क्या आपको सगाई से पहले पता था कि वे साल साल से डेट कर रहे थे?" पूनम ने कहा, “नहीं, मुझे नहीं पता था।” सोनाक्षी ने तुरंत अपनी मां को टोका और कहा, “मम्मी, प्लीज झूठ मत बोलो। यह बात मैंने सबसे पहले आपको ही बताई थी। आपने पापा को इसके बारे में नहीं बताया था।”

पापा को मनाने में लगे 2 साल

पूनम सिन्हा ने आगे बताया, "मुझे इसके बारे में सिर्फ दो साल पहले पता चला था और उन दो सालों में मैं इनके पापा (शत्रुघ्न सिन्हा) को मनाती रही और उन्हें यह रिश्ता अपनाने के लिए राजी करती रही।" जहीर ने कहा, “जब हमें पांच साल हो गए थे तब मम्मी को पता चला था उससे पहले उन्हें इस बारे में कुछ अंदाजा नहीं था।”

‘शक हुआ था’

पूनम बोलीं, “हां, मुझे शक हुआ था, जब सोनाक्षी हमें खुश करने के लिए घर के काम करने लगी थी। मांओं से कुछ भी छिपा नहीं रहता। वे सब जानती हैं।” इसके बाद जहीर की मां, मुमताज रतनसी की एंट्री हुई। फराह ने पूछा, “आपकी मम्मियां एक-दूसरे से कब मिली थीं पहली बार?”

ऐसे मिली थीं दोनों मम्मियां

सोनाक्षी ने बताया, “वे हमारी शादी से बहुत पहले मिली थीं। हमने असल में हुमा कुरैशी के घर पर एक पार्टी रखी थी जहां हमने सबके माता-पिता को बुलाया था। यह उनकी पहली अनऑफिशियल मुलाकात थी। लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि हम डेट कर रहे हैं।” पूनम ने कहा, "मुझे शक हुआ था क्योंकि मैंने सोनाक्षी को मुमताज के पैरों के पास बैठी थी।" फराह ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “मुझे पता है, ये बच्चे कभी अपनी मां के पैरों के पास नहीं बैठते।”

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Sonakshi Sinha farah khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।