ऋषि कपूर को कैंसर होने पर फोन पर रोने लगी थीं फराह खान, वह बोले- अरे चुप बैठ यार, मैं ठीक…

ऋषि कपूर ने हिम्मत के साथ कैंसर से जंग लड़ी। फराह खान उनकी बेटी रिद्धिमा से मिलीं तो उन्हें बताया कि वह ऋषि की बीमीरी का पता लगने के बाद रोई थीं लेकिन उनका कहना था कि ये सब होता रहता है।

ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके परिवारवाले और दोस्त अक्सर उन्हें याद करते रहते हैं। फराह खान अपने व्लॉग के लिए ऋषि की बेटी रिद्धिमा के घर दिल्ली गईं तो दोनों ने साथ में ऋषि को याद किया। फराह ने बताया कि जब ऋषि को पता चला था कि उन्हें कैंसर हुआ है तो फराह फोन पर बात करके रोने लगी थीं। तब भी ऋषि काफी पॉजिटिव थे और फराह से कहा था कि वह ठीक हो जाएंगे।

रो पड़ी थीं फराह रिद्धिमा ने वो वक्त याद किया जब वह अपनी बेटी समारा को 45 दिन के लिए छोड़कर गई थीं। वह बताती हैं, 'मैंने कभी समारा को तीन दिन के लिए नहीं छोड़ा। मैंने पहली बार समारा को तब छोड़ा जब डैड बीमार थे, कोविड के पहले जब उन्हें बीमारी का पता चला था।' ऋषि कपूर की बीमारी पर फराह ने भी अपना रिएक्शन बताया। वह बोलीं, 'मुझे याद है, जब मुझे खबर मिली, मैंने चिंटू को फोन किया और फोन पर रोने लगी और वह इतने पॉजिटिव थे, वह बोलते रहे, 'अरे चुप बैठ यार होता रहता है, कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा।''

फराह को चिढ़ाते थे ऋषि फराह ने ऋषि कपूर के साथ की पुरानी यादें भी ताजा कीं। वह बोलीं, 'आखिरी फिल्म जो चिंटू ने बतौर हीरो की, हम दोनों, वह कोरियोग्राफर के तौर पर मेरी पहली फिल्म थी। उन्होंने मुझे बहुत बुली किया। तब मुझे उनसे हिसाब बराबर करना पड़ा और जब आप एक बार ऐसा कर देते हैं वह ठीक हो जाते हैं। उन्होंने मेरे डैड के साथ रफूचक्कर फिल्म में भी काम किया था।'