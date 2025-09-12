Farah Khan Cook Worked in Delhi for rupees 300 earned 20000 first salary with choreographer ashneer grover house दिल्ली में 300 रुपये की नौकरी करते थे दिलीप, फरहा खान ने इतनी सैलरी पर दी थी जॉब, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फरहा खान और उनके कुक दिलीप को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जाता है। फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में दिलीप ने बताया कि वो दिल्ली में 300 रुपये की नौकरी करते थे। इसके बाद, फराह ने बताया कि उन्होंने दिलीप को शुरुआत में कितनी सैलरी दी थी।  

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:41 PM
फराह खान और उनके कुक दिलीप अपने नए व्लॉग में मुंबई से दिल्ली आईं और अश्नीर ग्रोवर के यहां पहुंचीं। फराह खान ने अपने व्लॉग में अश्नीर ग्रोवर के घर की झलकियां दिखाईं। उन्होंने दिलीप के साथ हंसी मजाक भी किया। फराह के व्लॉग में अश्नीर, उनकी पत्नी माधुरी, अश्नीर की मां और दिलीप नजर आए। इस व्लॉग में दिलीप ने बताया कि वो दिल्ली में काम करते थे। दिल्ली में अश्नीर 300 रुपये की सैलरी पर काम करते थे।

300 रुपये में दिल्ली में काम करते थे दिलीप

फराह खान जब अश्नीर के घर का टूर दे रही थीं। उस वक्त दिलीप किचन में अश्नीर की मां से बात कर रहे थे। उन्होंने अश्नीर की मां को बताया कि वो दिल्ली में काम कर चुके हैं। वीडियो में अश्नीर की मां फराह खान को बताती हैं कि दिलीप बता रहे थे दिल्ली में वो 300 रुपये की सैलरी में काम करते थे।

फराह ने 20 हजार पर दिलीप को दी थी नौकरी

फराह खान ने 300 रुपये की बात सुनकर कहा कि उन्होंने दिलीप को 20 हजार रुपये की सैलरी पर हायर की थी। इसपर अश्नीर की पत्नी माधुरी ने कहा कि क्योंकि दिलीप को पता था कि आप फराह खान हैं। इसपर फराह कान ने कहा कि 20 हजार में तो शुरुआत की थी। अब तो पूछना भी नहीं कि कितनी है सैलरी।

फराह खान ने अश्नीर के घर की जो झलक दिखाई उसमें पूरे घर में अश्नीर की तस्वीरें नजर आ रही थीं। फराह खान ने अश्नीर के दोगलापन वाले शब्द पर भी मजाक किया। वहीं, अश्नीर की मां ने फराह खान और दिलीप के लिए कुकिंग की।

