फराह खान के कुक दिलीप उनसे छिपकर चलाते हैं उनकी महंगी BMW कार, ड्राइवर भी है शामिल, सच जान हैरान हुईं कोरियोग्राफर

बॉलीवुड फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब व्लॉग्स को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। फराह खान अपने व्लाग में स्टार्स के घर जाती हैं और कुकिंग के साथ ढेर सारी मस्ती करती हैं। लेकिन फराह के व्लॉग्स में उनसे कहीं ज्यादा उनका कुक दिलीप सुर्खियों में बना रहता है। हर कोई दिलीप को काफी पसंद करता है। देखते ही देखते कुछ ही वक्त में दिलीप एक फेमस चेहरा बन गया है। नए एपिसोड में, फराह और दिलीप 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट प्रणित मोरे के मुंबई वाले घर पहुंचे। इस दौरान दिलीप को लेकर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर खुद फराह भी शॉक्ड रह गईं।

फरहा की BMW चलाते हैं दिलीप दरअसल, फराह खान और उनके कुक दिलीप 'बिग बॉस 19' फेम प्रणित मोरे के घर पहुंचे। जहां मोरे परिवार ने उनका दिल से स्वागत किया। इस दौरान का व्लॉग फराह ने अपने यूट्यूब पर शेयर किया है। एपिसोड के दौरान, प्रणित के पिता ने फराह से पूछा कि क्या दिलीप ने कोई बड़ी कार खरीदी है जो उनके एक वीडियो में दिखी थी। फराह ने मजाक में कहा कि नहीं, दिलीप अभी भी टू-व्हीलर इस्तेमाल करता है। फिर फराह ने दिलीप से पूछा कि क्या उसने सच में अपने लिए कार खरीदी है, जिस पर दिलीप ने जवाब दिया, "आपकी BMW वाली है ना!"

दिलीप के साथ ड्राइवर भी शामिल इस पर प्रणित ने मजाक में कहा कि दिलीप को अपने गांव में सबको बताना चाहिए कि BMW उसकी अपनी कार है! जब प्रणित के पिता ने कहा कि उन्होंने दिलीप को कार में ड्राइवर के साथ देखा था, तो फराह हैरान रह गईं। "ड्राइवर भी था? उबेद और ये दोनों कहां घूम रहे थे लोनावला में?" दिलीप इस जवाब पर हंसा, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा।