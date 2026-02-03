Hindustan Hindi News
बॉलीवुडfarah khan cook dilip irritated people by interrupting too much in Shaba azmi vlog
फराह खान के कुक दिलीप से चिढ़ा इंटरनेट, जानें जावेद अख्तर के घर ऐसा क्या किया

फराह खान के कुक दिलीप से चिढ़ा इंटरनेट, जानें जावेद अख्तर के घर ऐसा क्या किया

संक्षेप:

फराह खान के कुक दिलीप की हरकतें लोगों को एंटरटेनिंग से इरिटेटिंग लगने लगी हैं। रीसेंट व्लॉग में शबाना आजमी के घर दिलीप ने कुछ ऐसा किया कि लोग काफी नेगेटिव कमेंट लिख रहे हैं।

Feb 03, 2026 08:19 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
फराह खान ने अपना कुकिंग व्लॉग इस बार शबाना आजमी और जावेद अख्तर के घर पर शूट किया। जावेद अख्तर का खूबसूरत सा घर खंडाला में है। उन्होंने फराह और उनके कुक को अपना घर दिखाया और इसके बारे में जानकारी दी। फराह खान के साथ उनके कुक दिलीप भी थे। दिलीप फराह के व्लॉग में लोगों को अब तक काफी एंटरटेन करते रहे हैं लेकिन इस बार लोगों को वह काफी इरिटेटिंग लगे। व्लॉग देखने वालों ने इस बारे में कमेंट्स भी किए हैं।

पेड़ों के बारे में बता रही थीं शबाना

शबाना और जावेद फराह को घर की चीजों के बारे में बताते हैं कि कितने पुराने हैं तो वह हैरान होती हैं। एक जगह फराह और शबाना बात कर रहे होते हैं तभी दिलीप आकर बीच में बोलता है, इरशाद-इरशाद। फराह दिलीप को भगाकर कहती हैं कि किचन में खाना बनाए। इसके बाद शबाना अपने घर के पेड़ों के बारे में बताती हैं, कहती हैं कि यहां पेड़ 150 साल तक पुराने हैं। इस पर दिलीप फिर से बीच में आकर बोलता है, 'मैम (फराह) आपसे भी पुराने हैं?' वीडियो के कमेंट सेक्शन में दर्शकों के काफी सारे कमेंट्स हैं।

दिलीप से चिढ़े लोग

एक दर्शक ने लिखा है, आज के वीडियो में दिलीप बहुत इरिटेटिंग था... ऐसा करके आप अपनी ऑडियंस खो देंगी। एक और ने लिखा है, इस चीज की बस एक चीज नहीं पसंद है कि जब भी गेस्ट कुछ सीरियस बात कर रहे होते हैं तो ये लोग बीच में बोल पड़ते हैं, खासकर फराह खान बहुत बातें करती हैं। कई वीडियोज में मैंने देखा है कि फेशियल एक्सप्रेशंस से सब दिखता है। एक ने लिखा है, शबाना मैम 100 साल पुराने पेड़ के बारे में बताना चाह रही थीं और आपने दिलीप को बीच में बुलवा दिया, मुझे ये एकदम पसंद नहीं आया। एक ने लिखा है, यार मैम दिलीप के सीन कम कर दो, बहुत इंटरप्ट कर रहा है, प्लीज ऑडियंस की सुन लो। एक और ने लिखा है, गेस्ट के लिए वीडियो देखने आते हैं ना कि इनके दिलीप की बचकानी हरकतें देखने के लिए।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
