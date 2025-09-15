फराह खान ने बाबा रामदेव से की सलमान खान की तुलना, सुनते ही हंस पड़े योग गुरु

फराह खान ने हाल में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें बाबा रामदेव के समाने उनकी तुलना सलमान खान से करते देखा जा सकता है। फराह की इस बात पर ऐसा था योग गुरु का रिएक्शन।

फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने साल 2024 में अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। इस चैनल पर वह अपने कुकिंग व्लॉग्स के जरिए अलग अंदाज में ऑडियंस से जुड़ रही हैं। फराह अपने कुक दिलीप के साथ बॉलीवुड सितारों के घर जाती हैं, वहां उनके किचन से जुड़ी बातें और कुकिंग वीडियो बनती हैं जिनकर मिलियन में व्यूज आते हैं। फराह खान के साथ उनके कुक दिलीप भी सेलेब्स बन चुके हैं। अब फराह ने अपना नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें योग गुरु बाबा रामदेव के आश्रम में देखा जा सकता है। यहां उन्होंने बाबा की तुलना सलमान खान से कर दी।

सलमान खान से तुलना फराह खान हरिद्वार में स्थित बाबा रामदेव के आश्रम पहुंचीं। यहां उन्होंने न सिर्फ आश्रम का दौरा किया। बाबा ने फराह को ध्यान केंद्र, कॉटेज और आश्रम की खूबसूरत झलकियां दिखाईं और कहा, “हमने लोगों के रहने के लिए महल बना रखे हैं और अपने लिए झोपड़ी।” इस पर फराह ने अपने मजाकिया अंदाज में तुरंत जवाब दिया, “तो आप और सलमान खान एक जैसे हैं। वो भी 1BHK में रहते हैं और दूसरों के लिए महल बनवाए हैं।”