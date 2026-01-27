Hindustan Hindi News
फराह खान ने सिर्फ इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को बताया नेचुरली ब्यूटीफुल, बोलीं-इसको छोड़कर…

फराह खान ने सिर्फ इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को बताया नेचुरली ब्यूटीफुल, बोलीं-इसको छोड़कर…

संक्षेप:

फराह खान ने अपने नए वीडियो में बॉलीवुड की एक्ट्रेसेज की खूबसूरती को नेचुरल ब्यूटी ना मानते हुए कमेंट किया है। फराह ने कहा कि उनके मुताबिक सिर्फ एक ही एक्ट्रेस नेचुरल ब्यूटी हैं। जानिए फराह के मुताबिक वो कौनसी एक्ट्रेस है जो सबसे नेचुरली सबसे खूबसूरत है।

Jan 27, 2026 07:25 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर से यूट्यूबर बनीं फराह खान अपने नए सेलेब्स वीडियो से ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं। हाल में उन्हें कई सेलेब्रिटीज के साथ कुकिंग करते हुए देखा गया है। अपने वीडियोस के दौरान फराह अपने कुक दिलीप के साथ नोकझोंक करती हैं। दोनों की इस मजेदार केमिस्ट्री को फैंस पसंद कर रहे हैं। अपने नए वीडियो में फराह ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज की नेचुरल ब्यूटी पर सवाल उठाते हुए सिर्फ इस एक्ट्रेस को सबसे खूबसूरत बता दिया। फराह ने भी कहा कि इस एक्ट्रेस के अलावा के अलावा शायद ही कोई नेचुरल ब्यूटी है। ये एक्ट्रेस हैं मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय।

ये एक्ट्रेस है नेचुरली खूबसूरत

दरअसल, हाल में फराह एक स्किन केयर ब्रांड का प्रमोशन कर रही थीं। इसी दौरान उनके कुक दिलीप ने उनसे खूबसूरती का राज पूछ लिया।फराह ने कहा कि उनके चेहरे का ग्लो सब नेचुरल है। आगे उन्होंने ब्रांड को प्रोमोट करते हुए अपनी खूबसूरत स्किन का राज उस प्रोडक्ट को बताया। हालांकि, फराह ने आगे इंडस्ट्री मेंनेचुरल ब्यूटी नहीं होने की बात कहते ही इस एक्ट्रेस को सबसे खूबसूरत बता दिया। फराह ने कहा, ‘ऐश्वर्या राय को छोड़कर शायद ही कोई नेचुरली ब्यूटीफुल होगा’।फराह अपने इसी बडबोले अंदाज के लिए अपने फैंस के बीच मशहूर हैं।

ऐश्वर्या राय

फराह के वीडियोज को मिला प्यार

बता दें, फराह खान पिछले करेब डेढ़ साल से लगातार व्लॉग बना रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स ने फराह के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। फराह ने शिल्पा शेट्टी, अर्पिता खान, जैकी श्रॉफ रवीना टंडन समेत कई टीवी कंटेस्टेंट के घर जाकर वीडियो शूट किया है। फराह के इस अनोखे कांसेप्ट को ऑडियंस से जबरदस्त प्यार मिला है। उनके अधिकतर वीडियोस पर मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। फराह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने यूट्यूब से इतनी कमाई की है जितनी वो फिल्में डायरेक्ट कर के भी नहीं कर पाई हैं। आने वाले दिनों में फराह द 50 नाम के रियलिटी शो को होस्ट करती दिखेंगी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
