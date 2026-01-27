फराह खान ने सिर्फ इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को बताया नेचुरली ब्यूटीफुल, बोलीं-इसको छोड़कर…

संक्षेप: फराह खान ने अपने नए वीडियो में बॉलीवुड की एक्ट्रेसेज की खूबसूरती को नेचुरल ब्यूटी ना मानते हुए कमेंट किया है। फराह ने कहा कि उनके मुताबिक सिर्फ एक ही एक्ट्रेस नेचुरल ब्यूटी हैं। जानिए फराह के मुताबिक वो कौनसी एक्ट्रेस है जो सबसे नेचुरली सबसे खूबसूरत है।

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर से यूट्यूबर बनीं फराह खान अपने नए सेलेब्स वीडियो से ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं। हाल में उन्हें कई सेलेब्रिटीज के साथ कुकिंग करते हुए देखा गया है। अपने वीडियोस के दौरान फराह अपने कुक दिलीप के साथ नोकझोंक करती हैं। दोनों की इस मजेदार केमिस्ट्री को फैंस पसंद कर रहे हैं। अपने नए वीडियो में फराह ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज की नेचुरल ब्यूटी पर सवाल उठाते हुए सिर्फ इस एक्ट्रेस को सबसे खूबसूरत बता दिया। फराह ने भी कहा कि इस एक्ट्रेस के अलावा के अलावा शायद ही कोई नेचुरल ब्यूटी है। ये एक्ट्रेस हैं मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय।

ये एक्ट्रेस है नेचुरली खूबसूरत दरअसल, हाल में फराह एक स्किन केयर ब्रांड का प्रमोशन कर रही थीं। इसी दौरान उनके कुक दिलीप ने उनसे खूबसूरती का राज पूछ लिया।फराह ने कहा कि उनके चेहरे का ग्लो सब नेचुरल है। आगे उन्होंने ब्रांड को प्रोमोट करते हुए अपनी खूबसूरत स्किन का राज उस प्रोडक्ट को बताया। हालांकि, फराह ने आगे इंडस्ट्री मेंनेचुरल ब्यूटी नहीं होने की बात कहते ही इस एक्ट्रेस को सबसे खूबसूरत बता दिया। फराह ने कहा, ‘ऐश्वर्या राय को छोड़कर शायद ही कोई नेचुरली ब्यूटीफुल होगा’।फराह अपने इसी बडबोले अंदाज के लिए अपने फैंस के बीच मशहूर हैं।