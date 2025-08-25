farah khan called her first rishikesh visit ganga arti magical, dilip was seen together पहली बार ऋषिकेश पहुंची फराह खान ने सिर ढककर की गंगा आरती, कुक दिलीप ने भी लियाआशीर्वाद, Bollywood Hindi News - Hindustan
पहली बार ऋषिकेश पहुंची फराह खान ने सिर ढककर की गंगा आरती, कुक दिलीप ने भी लियाआशीर्वाद

फराह खान अपने कुक दिलीप को लेकर ऋषिकेश पहुंची हैं जहां उन्होंने गंगा आरती को जादुई अनुभव बताया। सोशल मीडिया पर फराह की तस्वीरों को पसंद किया जा रहा है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 02:53 PM
बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बनीं फराह खान अब अपने यूट्यूब व्लॉग को लेकर खबरों में बनीं रहती हैं। फराह अपने कुक दिलीप के साथ सेलेब्रिटीज के घर जाकर कुकिंग वीडियोज बनाती हैं जिन्हें ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। फराह हाल में दिलीप के साथ मालदीव गई थीं। उनके उस व्लॉग पर मिलियन में व्यूज थे। अब। इस बीच फराह खान पहली बार ऋषिकेश पहुंची हैं। उन्होंने गंगा आरती के अपने अनुभव को जादुई बताया। तस्वीरें सामने आई हैं।

ऋषिकेश में फराह

फराह खान के मैनेजर कल्प में सोशल मीडिया पर ऋषिकेस तरिओ की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में फराह को सिर को दुपट्टे से ढककर गंगा आरती करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरों में उनके साथ दिलीप भी नजर आ रहे हैं। फराह ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए गंगा आरती के अपने अनुभव को जादुई बताया। पहली बार उन्होंने ऋषिकेश में गंगा आरती की थी।

यूजर्स रिएक्शन

कल्प के इस पोस्ट पर यूजर्स फराह की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘फराह ने दिलीप को स्टार बना दिया’, एक और यूजर ने लिखा, ‘फराह दिलीप को साथ लेकर जाती हैं’, एक यूजर ने लिखा, ‘गंगा आरती कर सुकून तो मिला होगा’। एक यूजर ने फराह और दिलीप को बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बताया।

फैन फेस्ट

फराह खान के वीडियो में नजर आने के बाद दिलीप अब पॉपुलर हो गए हैं। उन्होंने शाहरुख खान के साथ विज्ञापन शूट किया है। बिहार में अपना बड़ा घर बनवा रहे हैं। इसके अलावा उनका अपना फैन बेस है। अब दिलीप फराह के साथ यूट्यूब फैन फेस्ट में नजर आएंगे। इस इवेंट में कुशा कपिला संजू राठोड, शक्ति मोहन, नृत्य शक्ति, तन्मय सिंह समय कई कंटेंट क्रिएटर शामिल होने वाले हैं।

