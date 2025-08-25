पहली बार ऋषिकेश पहुंची फराह खान ने सिर ढककर की गंगा आरती, कुक दिलीप ने भी लियाआशीर्वाद

फराह खान अपने कुक दिलीप को लेकर ऋषिकेश पहुंची हैं जहां उन्होंने गंगा आरती को जादुई अनुभव बताया। सोशल मीडिया पर फराह की तस्वीरों को पसंद किया जा रहा है।

बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बनीं फराह खान अब अपने यूट्यूब व्लॉग को लेकर खबरों में बनीं रहती हैं। फराह अपने कुक दिलीप के साथ सेलेब्रिटीज के घर जाकर कुकिंग वीडियोज बनाती हैं जिन्हें ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। फराह हाल में दिलीप के साथ मालदीव गई थीं। उनके उस व्लॉग पर मिलियन में व्यूज थे। अब। इस बीच फराह खान पहली बार ऋषिकेश पहुंची हैं। उन्होंने गंगा आरती के अपने अनुभव को जादुई बताया। तस्वीरें सामने आई हैं।

ऋषिकेश में फराह फराह खान के मैनेजर कल्प में सोशल मीडिया पर ऋषिकेस तरिओ की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में फराह को सिर को दुपट्टे से ढककर गंगा आरती करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरों में उनके साथ दिलीप भी नजर आ रहे हैं। फराह ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए गंगा आरती के अपने अनुभव को जादुई बताया। पहली बार उन्होंने ऋषिकेश में गंगा आरती की थी।

यूजर्स रिएक्शन कल्प के इस पोस्ट पर यूजर्स फराह की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘फराह ने दिलीप को स्टार बना दिया’, एक और यूजर ने लिखा, ‘फराह दिलीप को साथ लेकर जाती हैं’, एक यूजर ने लिखा, ‘गंगा आरती कर सुकून तो मिला होगा’। एक यूजर ने फराह और दिलीप को बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बताया।