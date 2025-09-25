सलमान खान के साले आयुष को किया था नजरअंदाज? फराह खान बोलीं- बकवास लिखना बंद करो

फराह खान और करण जौहर का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि फराह और करण ने सलमान खान के साले आयुष को नजरअंदाज किया है। अब फराह ने उसपर सफाई दी है।

फराह खान और करण जौहर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा था कि फराह खान और करण जौहर ने वहीं खड़े सलमान खान के साले आयुष शर्मा को नजरअंदाज किया है। लोग कयास लगा रहे थे कि फराह खान और करण जौहर ने जानबूझकर ऐसा किया है। अब फराह खान ने खुद इस दावे की सच्चाई बताई है। साथ ही, फराह खान उन लोगों पर भड़की हैं जो कह रहे हैं कि करण और फराह ने जानकर ऐसा किया था।

वायरल हुआ था फराह और करण का वीडियो दरअसल, नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड के प्रीमियर पर फराह खान और करण जौहर रेड कार्पेट पर पैप्स के सामने पोज कर रहे होते हैं। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हैं। सलमान खान के साले आयुष भी रेड कार्पेट पर खड़े होते हैं, लेकिन फराह और करण उनसे बिना मिले, उनकी तरफ बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं। इसी वीडियो पर कमेंट करते हुए फराह खान ने अपनी बात सामने रखी है।

क्या बोलीं फराह खान? उन्होंने लिखा- प्लीज बकवास लिखना बंद कर दीजिए…मैं कभी किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकती हूं…खासकर आयुष को तो बिल्कुल नहीं। मैंने अभी उनके और अर्पिता के साथ व्लॉग शूट किया है। हमने उसे जल्दीबाजी में देखा नहीं। वीडियो को स्लो मोशन में पोस्ट किया ताकि ये बुरा दिखे?