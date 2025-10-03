दिलीप से बोलीं फराह खान, तू अब कुक्स का शाहरुख खान बन गया है

फराह खान और दिलीप का नया व्लॉग आया है। इस बार वे कंटेंट क्रिएटर्स लखन और नीतू बिष्ट घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उनके घर का टूर किया और खाना बनाया।

फराह खान और उनके कुक दिलीप की मस्ती इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लेटेस्ट एपिसोड में फराह और दिलीप कंटेंट क्रिएटर्स लखन और नीतू बिष्ट के दिल्ली वाले बंगले पर पहुंचे। जैसे ही व्लॉग शुरू हुआ, फराह ने दिलीप को कहा कि वे दुबई में हैं। दिलीप ने कहा, “आपने पहले भी कहा था कि आप मुझे दुबई ले जाओगे, लेकिन आप मुझे मड आइलैंड ले गए।” फिर जब लखन और नीतू आए तो फराह ने दिलीप से कहा, “प्रणाम करो भाई, हमें भी इनकी तरह बड़ा यूट्यूबर बनना है।”

‘शाहरुख खान बन गया है’ लखन और नीतू से बात करने के बाद जब फराह और दिलीप उनके किचन में गए तब उनके कुक ने दिलीप को पहचान लिया। इस पर फराह खान ने मजाकिए अंदाज में कहा, “अब दिलीप कुक्स का शाहरुख खान बन गया है!” वहीं दूसरे कुक ने फराह खान की फिल्मोग्राफी की तारीफ की और एक्टर सनी देओल की नकल उतारी। इस तरह ब्लॉग खत्म हुआ और फराह ने नीतू-लखन के परिवार को तोहफे दिए।

दिलीप की बढ़ती लोकप्रियता फराह खान के कुकिंग व्लॉग्स में दिलीप को स्टार बना दिया है। फराह अपने चैनल पर बॉलीवुड, टीवी और डिजिटल स्टार्स के घर जा कर उनसे उनकी किचन में मजेदार डिशेस बनवाती हैं। दिलीप की हाजिरजवाबी और शानदार अंदाज ने उन्हें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सेलिब्रिटी बना दिया है।