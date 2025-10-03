Farah Khan and Dilip went to content creators Lakhan and Neetu Bisht house दिलीप से बोलीं फराह खान, तू अब कुक्स का शाहरुख खान बन गया है, Bollywood Hindi News - Hindustan
दिलीप से बोलीं फराह खान, तू अब कुक्स का शाहरुख खान बन गया है

फराह खान और दिलीप का नया व्लॉग आया है। इस बार वे कंटेंट क्रिएटर्स लखन और नीतू बिष्ट घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उनके घर का टूर किया और खाना बनाया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 06:29 PM
फराह खान और उनके कुक दिलीप की मस्ती इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लेटेस्ट एपिसोड में फराह और दिलीप कंटेंट क्रिएटर्स लखन और नीतू बिष्ट के दिल्ली वाले बंगले पर पहुंचे। जैसे ही व्लॉग शुरू हुआ, फराह ने दिलीप को कहा कि वे दुबई में हैं। दिलीप ने कहा, “आपने पहले भी कहा था कि आप मुझे दुबई ले जाओगे, लेकिन आप मुझे मड आइलैंड ले गए।” फिर जब लखन और नीतू आए तो फराह ने दिलीप से कहा, “प्रणाम करो भाई, हमें भी इनकी तरह बड़ा यूट्यूबर बनना है।”

‘शाहरुख खान बन गया है’

लखन और नीतू से बात करने के बाद जब फराह और दिलीप उनके किचन में गए तब उनके कुक ने दिलीप को पहचान लिया। इस पर फराह खान ने मजाकिए अंदाज में कहा, “अब दिलीप कुक्स का शाहरुख खान बन गया है!” वहीं दूसरे कुक ने फराह खान की फिल्मोग्राफी की तारीफ की और एक्टर सनी देओल की नकल उतारी। इस तरह ब्लॉग खत्म हुआ और फराह ने नीतू-लखन के परिवार को तोहफे दिए।

दिलीप की बढ़ती लोकप्रियता

फराह खान के कुकिंग व्लॉग्स में दिलीप को स्टार बना दिया है। फराह अपने चैनल पर बॉलीवुड, टीवी और डिजिटल स्टार्स के घर जा कर उनसे उनकी किचन में मजेदार डिशेस बनवाती हैं। दिलीप की हाजिरजवाबी और शानदार अंदाज ने उन्हें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सेलिब्रिटी बना दिया है।

दिलीप के विज्ञापन डेब्यू और स्टार ट्रीटमेंट

फराह और दिलीप की लोकप्रिय जोड़ी मिन्त्रा के एड में शाहरुख खान और कियारा आडवाणी के साथ व फ्लिपकार्ट कैंपेन में अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट जैसे सितारों के साथ भी नजर आ चुकी है। हाल ही में एक शो की शूटिंग के दौरान दिलीप को अपनी खुद की वैनिटी वैन, स्टार ट्रीटमेंट और अलग पहचान भी मिली थी।

