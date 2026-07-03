ऋतिक रोशन ने सुजैन खान को तलाक के वक्त 400 करोड़ रुपये की एलिमनी दी थी? फराह खान ने बताया सच

ऋतिक रोशन ने सुजैन खान को तलाक के वक्त 400 करोड़ रुपये की एलिमनी दी थी? फराह खान ने बताया सच
सुजैन खान की बहन फराह खान अली ने बताया कि एलिमनी का सच क्या था? दरअसल, आज भी तब सबसे महंगे तलाक की बात आती है तो ऋतिक रोशन और सुजैन खान का नाम सबसे ऊपर आता है।
बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल रहे ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक को एक दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी इससे जुड़ी खबरें अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। साल 2000 में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने 2014 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। लंबे समय से रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता रहा है कि सुजैन ने एलिमनी के तौर पर ऋतिक से 400 करोड़ रुपये लिए थे। अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में, सुजैन खान की बड़ी बहन और मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज किया है।
क्या बोलीं फराह खान अली?
उस समय को याद करते हुए फराह खान अली ने विक्की लालवानी से कहा, '2012 में, अकील (फराह अली खान के पति) के साथ मेरे इश्यूज शुरू हुए। मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहती थी, लेकिन 2012 में, सुजैन को ऋतिक के साथ इश्यू थे और उसने मुझे मेरे पेरेंट्स को बताने के लिए पीटा। इसलिए, मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी और कह सकती थी, 'मैं भी।' इसलिए, मैंने चुप रहने और कुछ न कहने का फैसला किया क्योंकि उस समय सुजैन, ऋतिक और पूरी दुनिया के साथ बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा था। इसलिए, मैंने सुजैन-ऋतिक वाली पूरी बात को जाने दिया और फिर मैंने 2016 में अपने पेरेंट्स को बताया। मुझे लगता है कि 2014 में उनका डिवोर्स हो गया था। 2016 में, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया।
घरवालों का रिएक्शन
फराह अली खान ने आगे कहा, 'मेरी मम्मी बहुत कूल थीं, उन्होंने कहा, जिससे तुम्हें खुशी मिले। मेरे पापा नाखुश थे क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था।' जब उनसे पूछा गया कि संजय और जरीन खान ने ऋतिक और सुज़ैन के तलाक पर क्या रिएक्शन दिया, तो उन्होंने कहा, 'हंगामा हुआ'। सब लोग शॉक में थे। बहुत हंगामा हुआ। लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी राय दी, लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों ने इसे बहुत अच्छे से संभाला। सब अच्छे से हुआ।'
एलिमनी पर क्या बोलीं फराह?
फराह अली खान ने कहा, 'एक बात मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहती हूं कि कभी भी 400 करोड़ रुपये की एलिमनी नहीं हुई और जब मैं लोगों को ऑनलाइन ये कहते हुए देखती हूं कि 400 करोड़ रुपये दिए गए और सुजैन और अमीर हो गईं, तो मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है। मेरा मतलब है कि ये सरासर झूठ है। मेरी सबसे प्यारी बहन ने कुछ नहीं लिया। हम एक ऐसे परिवार और मां से आते हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि मटेरियलिस्टिक चीजें जरूरी नहीं हैं, रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए, मेरी बहन ने कुछ नहीं लिया। इसलिए आज, उसके एक्स-हस्बैंड ऋतिक और उसके एक्स-ससुर, पिंकी और राकेश रोशन के साथ उसका रिश्ता कमाल का है। वे उससे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि उसने खुद को बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से पेश किया। वह कोई गोल्ड-डिगर नहीं है।'
सुजैन ने कभी क्यों नहीं किया क्लियर?
उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उससे कहा, तुम यह सब मना क्यों नहीं करती। उसने कहा, 'मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं फराह'। मुझे लगता है कि हम सब ऐसे ही हैं। मैं जो चाहती हूं करती हूं। जब तक तुम मेरी जिंदगी में कुछ वैल्यू नहीं लाते, मैं जो करती हूं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।'
कैसे हुई दोनों की शादी?
फराह से आगे पूछा गया कि क्या ऋतिक उस समय सच में सुजैन से शादी करने को तैयार थे क्योंकि वह एक सुपरस्टार थे। उन्होंने कहा, 'वे एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे शादी करना चाहते थे। मुझे लगता है कि उसके माता-पिता चाहते थे कि वह शादी करने से पहले थोड़ा इंतज़ार करे क्योंकि वह उस समय एक सुपरस्टार था। लेकिन वह शादी के लिए बहुत कमिटेड था और वह उस समय शादी करना चाहता था।'
अब इस शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं ऋतिक
आज सुजैन, अर्सलान गोनी के साथ रिलेशनशिप में हैं। वहीं ऋतिक रोशन, सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में हैं। फराह खान अली बोलीं, 'अगर आप खुद का बेस्ट वर्शन बनना चाहते हैं तो जिंदगी में खुश रहना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको खुश रखें। और अर्सलान एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वह उसे बहुत खुश रखते हैं। उन्होंने एक-दूसरे को पाया, एक-दूसरे के साथ कम्पैटिबिलिटी है, उनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं। यह देखकर अच्छा लगता है कि वे एक-दूसरे की कितनी केयर करते हैं। मैं उसके लिए खुश हूं। मैं ऋतिक और सबा के लिए भी खुश हूं।'
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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