विक्की कौशल-कैटरीना कैफ के बच्चे के लिए फैन ने बताया नाम, एक्टर की मां से निकला कनेक्शन

बॉलीवुड के स्टार कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने आज अपने फैंस को खुशखबरी दी है। दोनों जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। कपल के इस पोस्ट पर यूजर्स ने बच्चे के नाम का सुझाव दिया है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 06:08 PM
बॉलीवुड के स्टार कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक्टर्स ने आज एक प्यारी तस्वीर के साथ आने वाले नन्हें मेहमान की जानकारी अपने फैंस को दी है। दोनों ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि उनकी जिंदगी से एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है। कपल के इस पोस्ट पर एंटरटेनमेंट जगत के सितारों ने बधाई दी है। इसके साथ ही कुछ फैंस ने अपने फेवरिट विक्की और कैटरीना के होने वाले बच्चे के लिए नाम का सुझाव भी दिया है। खास बात ये है कि एक फैन ने जिस नाम का सुझाव दिया है उस नाम का कनेक्शन विक्की की मां के साथ है।व

विक्की कैटरीना के बच्चे के नाम का सुझाव

कैटरीना और विक्की ने एक तस्वीर के साथ अपने फैंस को बताया कि उनकी जिंदगी में जल्द एक नन्हा मेहमान आने वाला है। स्टार कपल के इस पोस्ट पर बधाइयों की बाढ़ से आ गई। वहीं कुछ यूजर्स ने एक्टर्स को बच्चे का नाम का सुझाव दिया। एक यूजर ने लिखा, ‘वीना ना कैसा रहेगा?’ आगे लिखा, 'प्यार से कुकी ही बुलाएंगे'। विक्की और कैटरीना के नाम वीना नाम निकला है। वैसे इस सुझाव के नाम का कनेक्शन विक्की की मां के साथ है क्योंकि उनका नाम वीना है।

डिलीवरी डेट

बता दें, हाल में खबर सामने आई थी कि कैटरीना प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं। उनकी डिलीवरी से जुड़ी भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि एक्ट्रेस 15 और 30 अक्टूबर के बीच अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं। स्टार कपल अपनी लाइफ के इस सबसे खास पल को प्राइवेट रखना चाहता है। इसलिए फिलहाल दोनों लाइमलाइट से दूर एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं।

