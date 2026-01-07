'ऐसी बकवास फिल्में करना बंद करो...', जानिए वरुण धवन ने फैन के इस मैसेज पर दिया क्या जवाब?

संक्षेप: Varun Dhawan: वरुण धवन जब अपने X हैंडल पर कुछ फैंस के सवाल ले रहे थे तब एक नाराज फैन ने बिगड़ैल अंदाज में उनसे वाहियात फिल्में नहीं करने की बात कही। इस पर वरुण धवन ने सुनिए उसे क्या जवाब दिया।

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन आमतौर पर ऐसी फिल्मों में नजर आते हैं जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं होता और यह हल्की-फुल्की फिल्में होती हैं जिन्हें आप परिवार के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। वरुण धवन की पिछली कुछ फिल्मों की बात करें तो इनमें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', 'बेबी जॉन', 'बवाल' और 'भेड़िया' जैसी फिल्में शुमार रही हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर-2 को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके किरदार की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए वो अपने फैंस के साथ जुड़े।

वरुण धवन की पसंदीदा को-स्टार वरुण धवन ने X पर एक QnA सेशन रखा जिसमें एक यूजर ने पूछा- वो कौन सी को-स्टार है जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है? इस सवाल के जवाब में वरुण धवन ने जान्हवी कपूर का नाम लिया। वरुण धवन एक्ट्रेस जाह्नवी के साथ SSKTK में नजर आ चुके हैं और उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री उनके ऑन स्क्रीन काम में भी साफतौर पर नजर आती है। लेकिन यह फिल्म खास नहीं चली थी और एक फैन ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि वो ऐसी बकवास फिल्में करना बंद करें। इस सवाल के जवाब में सुनिए वरुण धवन ने क्या लिखा।

'बकवास फिल्में करना बंद करो' जब एक फॉलोअर ने लिखा, "भाई क्या आप अपने कमबैक को लेकर सीरियस नहीं हो? वर्सिटैलिटी के नाम पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जैसी फिल्में करना बंद करो।" इस बात के जवाब में वरुण धवन ने लिखा, "चलो फिल्म फिर भी चल गई थोड़ी। आप थिएटर जाते रहना क्योंकि बॉर्डर-2 आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकती है। क्योंकि आप टेस्ट बहुत कमाल का है।" बजाए नाराज होने के वरुण धवन ने अपने इस फैन को बहुत प्यार से और अच्छी तरह हैंडल किया। जिसकी लोगों ने तारीफ भी की है।