Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडFan Asked Varun Dhawan to Stop Doing Such Films Here is How Actor Responded
'ऐसी बकवास फिल्में करना बंद करो...', जानिए वरुण धवन ने फैन के इस मैसेज पर दिया क्या जवाब?

'ऐसी बकवास फिल्में करना बंद करो...', जानिए वरुण धवन ने फैन के इस मैसेज पर दिया क्या जवाब?

संक्षेप:

Varun Dhawan: वरुण धवन जब अपने X हैंडल पर कुछ फैंस के सवाल ले रहे थे तब एक नाराज फैन ने बिगड़ैल अंदाज में उनसे वाहियात फिल्में नहीं करने की बात कही। इस पर वरुण धवन ने सुनिए उसे क्या जवाब दिया।

Jan 07, 2026 05:49 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन आमतौर पर ऐसी फिल्मों में नजर आते हैं जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं होता और यह हल्की-फुल्की फिल्में होती हैं जिन्हें आप परिवार के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। वरुण धवन की पिछली कुछ फिल्मों की बात करें तो इनमें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', 'बेबी जॉन', 'बवाल' और 'भेड़िया' जैसी फिल्में शुमार रही हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर-2 को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके किरदार की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है, हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए वो अपने फैंस के साथ जुड़े।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वरुण धवन की पसंदीदा को-स्टार

वरुण धवन ने X पर एक QnA सेशन रखा जिसमें एक यूजर ने पूछा- वो कौन सी को-स्टार है जो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है? इस सवाल के जवाब में वरुण धवन ने जान्हवी कपूर का नाम लिया। वरुण धवन एक्ट्रेस जाह्नवी के साथ SSKTK में नजर आ चुके हैं और उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री उनके ऑन स्क्रीन काम में भी साफतौर पर नजर आती है। लेकिन यह फिल्म खास नहीं चली थी और एक फैन ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि वो ऐसी बकवास फिल्में करना बंद करें। इस सवाल के जवाब में सुनिए वरुण धवन ने क्या लिखा।

ये भी पढ़ें:'बॉर्डर-2' तोड़ पाएगी 'बॉर्डर' का रिकॉर्ड? सुनिए प्रोड्यूसर ने दिया क्या जवाब
ये भी पढ़ें:सनी ने धर्मेंद्र की वजह से की थी बॉर्डर, बोले- मैं भी पापा की तरह..

'बकवास फिल्में करना बंद करो'

जब एक फॉलोअर ने लिखा, "भाई क्या आप अपने कमबैक को लेकर सीरियस नहीं हो? वर्सिटैलिटी के नाम पर 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जैसी फिल्में करना बंद करो।" इस बात के जवाब में वरुण धवन ने लिखा, "चलो फिल्म फिर भी चल गई थोड़ी। आप थिएटर जाते रहना क्योंकि बॉर्डर-2 आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकती है। क्योंकि आप टेस्ट बहुत कमाल का है।" बजाए नाराज होने के वरुण धवन ने अपने इस फैन को बहुत प्यार से और अच्छी तरह हैंडल किया। जिसकी लोगों ने तारीफ भी की है।

कब रिलीज होगी फिल्म बॉर्डर-2

फिल्म बॉर्डर-2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। मेकर्स फिल्म के प्रमोशन में जी जान से लगे हुए हैं। रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म बॉर्डर एक कल्ट हिट रही थी। अब उम्मीद की जा रही है कि बॉर्डर-2 भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ वैसा ही कमाल करती नजर आ सकती है। हालांकि ट्रेलर और गानों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन क्या फिल्म भी वो कमाल कर पाएगी? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा। शो के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Varun Dhawan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।