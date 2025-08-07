‘गुल्लक’ जितनी मजेदार है ये सीरीज, 7.4 है इसकी IMDb रेटिंग, ओटीटी पर कर रही है ट्रेंड

OTT Trending Series: आइए आपको बताते हैं कि वीकेंड पर रक्षा बंधन के मौके पर अपने परिवार के साथ आप कौन-सी वेब सीरीज देख सकते हैं। इस सीरीज को आईएमडीबी पर 7.4 रेटिंग मिली है।

इस क्या आपको भी लगता है कि किचन में बजते मोटर के शोर, रसोई के बर्तन खटकने और घर की दीवारों से टकराती बहसें बस रोज़मर्रा की उलझनों का हिस्सा हैं? कभी गौर किया है कि इन्हीं छोटे-छोटे झगड़ों, तंज और तकरारों में कितनी गहरी मोहब्बत और समझदारी छिपी होती है? कुछ ऐसा ही दिल को छू लेने वाला अनुभव लेकर आई है एक सीरीज जो इस वक्त ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है।

सीरीज का नाम

इस सीरीज का नाम 'बकैती' है। जी5 की इस सीरीज में गाजियाबाद के एक ठेठ मोहल्ले में बसे कटारिया परिवार की कहानी दिखाई गई है। सीरीज के सात एपिसोड्स में मां-बाप, बहन और भाई के बीच रोज होने वाली हल्की-फुल्की बहसें, नोकझोंक और मोहब्बत इतनी असल लगती हैं कि कभी–कभी लगता है जैसे कैमरा आपके ही घर में लगा हो। जो दर्शक मिडल क्लास परिवारों की हकीकत से वाकिफ हैं, उन्हें ये शो हर सीन में अपना लगेगा।

देखनी चाहिए या नहीं?

अगर आप उन कहानियों को पसंद करते हैं जो बिना बड़े-बड़े ड्रामे के भी असर छोड़ जाती हैं, जैसे ‘गुल्लक’, ‘वैरी पारिवारिक’ आदि, जहां रिश्तों की गर्माहट आपको मुस्कान दे जाती है तो 'बकैती' एकदम आपके लिए है। राजेश तैलंग और शीबा चड्ढा की सहज परफॉर्मेंस इस सीरीज की आत्मा है। वहीं तन्या शर्मा और आदित्य शुक्ला की केमिस्ट्री कहानी में मिठास घोलती है। सात एपिसोड मिलाकर कुल दो-ढाई घंटे की सीरीज है, लेकिन एक बार शुरू की तो रुका नहीं जाएगा।