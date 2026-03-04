Hindustan Hindi News
12 फैमिली ड्रामा फिल्में, सबकी रेटिंग 8 से ज्यादा, लिस्ट में हॉलीवुड से लेकर साउथ तक की मूवीज

Mar 04, 2026 07:32 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
ओटीटी के आने के बाद लोग हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोरिया, साउथ हर जगह की फिल्में देखने लगे हैं। यही कारण है कि हमने हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोरिया और साउथ की बेस्ट फैमिली ड्रामा फिल्मों की लिस्ट तैयार की है।

हैप्पी होली! होली वाले दिन या फिर वीकेंड पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर घर पर कुछ देखना चाहते हैं? हां! बढ़िया। हमने एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में 8 से ज्यादा रेटिंग वाली फैमिली ड्रामा फिल्म्स हैं। लिस्ट देखिए और अगर आपने कोई फिल्म नहीं देखी है तो उसे अपने फैमिली टाइम में शामिल कर लीजिए।

1. साउथ की फैमिली ड्रामा फिल्में

पेरांबू (2018)

IMDb रेटिंग: 8.7

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

कहानी: इसमें एक पिता (ममूटी द्वारा निभाया गया) की इमोशनल कहानी दिखाई गई है जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित अपनी बेटी की देखभाल करता है।

बैंगलोर डेज (2014)

IMDb रेटिंग: 8.3

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार

कहानी: तीन कजिन - दिव्या, कुट्टन और अर्जुन, बैंगलोर में रहने का सपना देखते हैं। जब वे बैंगलोर जाते हैं तब उन्हें अपने बारे में कई नई बातें पता चलती हैं।

दृश्यम (2013 - मलयालम)

IMDb रेटिंग: 8.4

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार

कहानी: आपने हिंदी वाली ‘दृश्यम’ देखी होगी, लेकिन मलयालम वाली ‘दृश्यम’ की रेटिंग ज्यादा है। इसमें एक आम आदमी होता है जो अपने परिवार के एक्सीडेंटल क्राइम को छिपाने के लिए हर हद पार कर जाता है। पब्लिक का मानना ​​है कि ओरिजिनल मलयालम वर्शन अपने ग्राउंडेड रियलिज्म की वजह से ज्यादा अच्छी है।

2. हॉलीवुड की फैमिली ड्रामा फिल्में

द फादर (2020)

IMDb रेटिंग: 8.2

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

कहानी: एक आदमी जब बूढ़ा होता है तब अपनी बेटी की मदद लेने से मना कर देता है। जब वह यह समझने की कोशिश करता है कि उसके आस-पास क्या हो रहा है, तो उसे अपनी फैमिली, अपने मन और यहां तक कि अपनी असलियत पर भी शक होने लगता है।

कोको (2017)

IMDb रेटिंग: 8.4

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार

कहानी: मिगुएल एक उभरता हुआ कलाकार है। जब उसे पता चलता है कि उसके परिवार में पीढ़ियों से संगीत पर पाबंदी लगी हुई है तब वह इस पांबदी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है।

ग्रैन टोरिनो (2008)

IMDb रेटिंग: 8.1

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

कहानी: एक रिटायर्ड, गुस्सैल वेटरन अपने हमोंग पड़ोसियों के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाता है। यह मुक्ति और त्याग को इस तरह से दिखाता है कि यह बहुत ही असली लगता है।

बॉलीवुड की फैमिली ड्रामा फिल्में

तारे जमीन पर (2007)

IMDb रेटिंग: 8.3

ओटीटी प्लेटफॉर्म: यूट्यूब

कहानी: एक बच्चा डिस्लेक्सिया से जूझ रहा होता है। उसका परिवार ये बात समझ नहीं पाता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। वहां उसे एक टीचर मिलता है जो उसे समझता है।

3 इडियट्स (2009)

IMDb रेटिंग: 8.4

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

कहानी: इसमें तीन अलग-अलग स्टूडेंट की कहानी दिखाई गई है। ये कॉमेडी फिल्म है।

दंगल (2016)

IMDb रेटिंग: 8.3

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

कहानी: ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित। इस फिल्म में एक पिता की कहानी दिखाई गई है जो अपने बेटियों को गोल्ड मेडल के लिए तैयार करते हैं।

dकोरियन फैमिली ड्रामा

पैरासाइट (2019)

IMDb रेटिंग: 8.5

ओटीटी प्लेटफॉर्म: सोनी लिव और अमेजन प्राइम वीडियो

कहानी: इसमें दो बहुत अलग परिवारों को दिखाया गया है—एक गरीब और एक अमीर।

मिरेकल इन सेल नंबर 7 (2013)

IMDb रेटिंग: 8.1

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

कहानी: इस फिल्म में एक मानसिक रूप से बीमार पिता को गलत तरीके से जेल में डालने और उसकी बेटी की उससे मिलने की कोशिश को दिखाया गया है।

आयला: द डॉटर ऑफ वॉर (2017)

IMDb रेटिंग: 8.2

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

कहानी: कोरियाई युद्ध के दौरान सार्जेंट सुलेमान को युद्ध के मैदान में एक छोटी लड़की मिलती है। वह उसे अपने साथ ले जाता है और उसका नाम आयला रखता है। 15 महीने बाद, सुलेमान की ब्रिगेड को बताया जाता है कि वे तुर्की लौट रहे हैं। हालांकि, सुलेमान अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
